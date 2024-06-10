İsrail bazı rehinelerini kurtardığı katliamda bazılarını da öldürdü

10 Haziran 2024 09:04 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:23

İsrail 4 rehineyi kurtarmak için hareket eden her Filistinliyi vurdu! İşte katliamın detayları

İsrail 4 rehineyi kurtarmak için hareket eden her Filistinliyi vurdu! İşte katliamın detayları

İsrail, Gazze'de 4 rehineyi kurtarmak için en az 274 kişiyi öldürdü, 400'den fazla kişiyi ise yaraladı. Gazze'deki katliamlarına devam eden İsrail, bu esnada kendi vatandaşlarını da öldürdü. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun “korkunç katliamlar yaparak bazı esirleri kurtarmayı başardığını ama operasyon sırasında bazılarını da öldürdüğünü” söyledi.

''BİLEŞİK BİR SAVAŞ SUÇU''

Ebu Ubeyde, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat bölgesindeki operasyonunu ''bileşik bir savaş suçu ve bundan ilk zarar görenleri de mahkumlar'' olarak nitelendirdi.

Ubeyde, "Operasyon, düşman esirleri için büyük tehlike oluşturacak, onların durumları ve hayatları üzerinde yıkıcı bir etki oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

REHİNE BAHANESİYLE KATLİAM

İsrail ordusu, cumartesi günü Gazze'de rehineleri kurtarma bahanesiyle yeni bir katliama imza attı. Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 274 kişiyi öldürdü, en az 400 kişiyi yaraladı. Uluslararası kamuoyunun tepkisi çeken katliamda yaşananları, olay yerindeki doktorlar ve siviller anlattı.

''HAREKET EDEN HERKESİ HEDEF ALDILAR''

ABD medyasından Washington Post'a konuşan Doktor Rami El-Şerifi, ''Operasyon sırasında helikopterler hastane bahçesinde hareket eden herkesi hedef aldı. Operasyon sırasında ambulansların hastaneden çıkmasına ya da hastaneye girmesine izin verilmedi" dedi.

Güvenliğinden şüphe ettiği için adını açıklamak istemeyen bir kadın ise "Bombalamalar sebebiyle yüz kat daha çok korkuyoruz. Allah'a bizi kurtarması için dua ediyorum. Bu insanlar istediklerini elde etmek için bütün dünyayı yakmaya hazırlar" dedi.