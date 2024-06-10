Seçim öncesi skandal iddia: Muhalefet suikastçı kiraladı, beni öldürmek istiyorlar

10 Haziran 2024 08:48 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 08:56

Devlet Başkanlığı seçimleri Venezuela'da ortalığın karışmasına neden oldu. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin kendisi için suikastçı kiraladığını iddia etti. Maduro, "Bir grup suikastçıları var, aşırı sağcılar... Venezuela'da zaten bir grup suikastçıları var, beni arıyorlar ve bize zarar vermek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Maduro, suikast planlarının arkasındaki isimlerin muhalefet liderlerinden Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma ve Julio Borges'in olduğunu öne sürdü.

ETKİNLİKLİKLERİNİ SAKLI TUTUYOR

Güvenlik gerçekçisiyle kampanya etkinliklerinin tarih ve saatlerini paylaşmadıklarını vurgulayan Maduro, "Geldiğim ve ziyaret ettiğim her yer sürpriz olmalı, güvenlik güçleri her zamanki gibi görevlerini en iyi şekilde icra ediyor. Tanrı'nın ellerindeyim. Yeryüzündeki görevlerimi yapmak için hedeflerime doğru yol alıyorum." diye konuştu.

Maduro hükümetine komplo kurmakla suçlanan ve haklarında yakalama kararı bulunan muhalefetin önde gelen liderlerinden Lopez, Ledezma ve Borges, hali hazırda yurt dışında yaşamlarını sürdürüyor.

Öte yandan Venezuela'da halk, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi için sandık başında olacak.