Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail canlı yayında gazetecileri hedef aldı! Kameraman ve muhabir ölümden kıl payı kurtuldu

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Russia Today (RT) muhabiri Steve Sweeney ile kameramanı Ali Rida yaralandı. Kamera ekibinin basın kimliklerinin olmasına rağmen kasıtlı olarak hedef alındığı iddia edilirken, Rusya saldırının tesadüf olmadığını belirterek, uluslararası kuruluşlara tepki çağrısı yaptı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 16:20

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında Russia Today (RT) muhabiri Steve Sweeney ile kameramanı yaralandı.

Sweeney, araçlarının askeri üs yakınındaki El-Kasımiye Köprüsü'nden geçtikleri sırada bir İsrail savaş uçağı tarafından füze ile hedef alındığını ifade etti.

Saldırı sonrası her iki gazetecinin de bilincinin açık olduğu ve yerel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Patlamada saçılan şarapnel parçalarının gazetecilerin uzuvlarına isabet ettiği belirtildi.

"İSRAİL KASITLI OLARAK HEDEF ALDI"

Kameraman Ali Rida, üzerinde basın kimliğini gösteren kıyafetler bulunmasına rağmen İsrail güçlerinin ekibi “kasıtlı olarak hedef aldığını” ileri sürdü.

Rida, saldırının El-Kasımiye Köprüsü’nde gerçekleştiğini söyledi.

Ali Rida’nın kamerası, Steve Sweeney’nin haber çekimi yaptığı sırada saldırı anını da kaydetti.

Görüntülerde füzenin, Sweeney siper almaya çalışırken muhabirin bulunduğu noktanın 10 metreden daha az gerisine isabet ettiği görüldü.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, muhabir ile kameramanın yaralandığı saldırının tesadüf olmadığını söyledi ve uluslararası kuruluşlara tepki çağrısı yaptı.

Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Gazze’de yüzlerce gazetecinin öldürüldüğü bir ortamda bugün yaşananların tesadüf olduğunu söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Zaharova, füzenin “önemli stratejik bir askeri hedefi” değil, haber çekiminin yapıldığı noktayı vurduğunu belirtti.

Zaharova ayrıca, açıklamasında RT ekibine geçmiş olsun dileklerini ileterek, “RT gazetecilerine acil şifalar diliyoruz. Uluslararası kuruluşların tepkisini bekliyoruz” dedi.

