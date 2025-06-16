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 | Banu İriç

İsrail çizik yedi! Cem Küçük 'Çin' detayına dikkat çekti

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, İran’ın son saldırılarında Çin’den aldığı ileri teknoloji silahların belirleyici rol oynadığını belirtti. Küçük’e göre, İran Demir Kubbe’yi yapay zeka destekli sistemler ve hipersonik füzeler sayesinde aşarak İsrail’e ağır bir darbe vurdu.

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 22:08

İsrail ile İran arasındaki son çatışmalarda dikkat çeken teknolojik bir kırılma yaşandı. İran’ın, Çin'den aldığı belirtilen yapay zeka tabanlı sistemler ve hipersonik füze teknolojileri sayesinde İsrail’in hava savunma ağı olan Demir Kubbe'yi aşması konuşulmaya başlandı.

İsrail çizik yedi! Cem Küçük 'Çin' detayına dikkat çekti

"İRAN'A ÇİN DESTEĞİ"

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT ekranlarında yayımlanan Medya Kritik programında İranlı gazeteci Farshid Bagherian’ın sözlerini analiz etti. Çin’in İran’a yüksek teknoloji silahlar sağladığını ve bu desteğin saldırıların etkisini artırdığını söyleyen Bagherian’a göre İran, İsrail’in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe’yi yapay zeka destekli sistemler ve hipersonik füzelerle aşmayı başardı.

İsrail çizik yedi! Cem Küçük 'Çin' detayına dikkat çekti

"İSRAİL ÇİZİK YEDİ"

İsrail’e yönelik saldırıların ardından İsrail Savunma Kuvvetleri’nden de dikkat çekici bir açıklama geldi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Dünya bize sessiz kalmasın, İsrail vatandaşları öldürülüyor” ifadeleri kullanılarak uluslararası kamuoyuna çağrı yapıldı. Cem Küçük ise bu açıklamaları, “İsrail büyük bir çizik yedi” sözleriyle yorumladı. Bölgedeki gerilim sürerken Çin’in İran’a verdiği askeri destek, çatışmaların boyutunu ve bölgesel dengeleri daha da karmaşık hale getiriyor.

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