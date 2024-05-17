İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresini işaret ederek yaptırım kararı aldı

17 May 2024 03:30 - Güncelleme : 17 May 2024 03:43

İsrail Refah Kapısı'nı açmak için Mısır'a teklif yaptı

İsrail Refah Kapısı'nı açmak için Mısır'a teklif yaptı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin İsrail'in saldırılarını gerekçe göstererek aldığı yaptırım kararına karşılık olarak aldıkları kararı açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresinin dolup başka bir liderin gelmesine kadar yaptırım uygulayacaklarını belirtti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı durdurma kararına misilleme olarak İsrail'in Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını feshedeceğini ve Türkiye'den yapılan diğer ithalatlara da yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

TÜRKİYE'DEN İTHALATLARA YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ

Smotrich, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı durdurma kararına misilleme olarak İsrail'in Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını feshedeceğini duyurdu.

İsrailli Bakan ayrıca, Türkiye'den yapılan diğer ithalatlara da yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Bakan, planın onay için kabineye sunulacağını söyledi.

Smotrich yaptığı açıklamada, “(Erdoğan'ın) İsrail'e ithalatı durdurma açıklaması, ekonomik boykot ilanı ve Türkiye'nin taahhüt ettiği uluslararası ticaret anlaşmalarının ciddi bir ihlalidir” dedi.

Smotrich'in planına göre, serbest ticaret anlaşması uyarınca Türkiye'den İsrail'e ithal edilen mallara uygulanan tüm indirimli gümrük oranları kaldırılacak. Aynı zamanda, Türkiye'den İsrail'e ithal edilen herhangi bir ürüne, mevcut gümrük vergisi oranına ek olarak malın değerinin yüzde 100'ü oranında vergi uygulanacak.

Açıklamada ayrıca maliye, ekonomi ve dışişleri bakanlıklarının İsrail'in üretimini güçlendirmek için adımlar atacağı ve Türkiye'ye bağımlılığı azaltmak için ithalat kaynaklarını çeşitlendireceği belirtildi.

Türkiye, Filistin'e yönelik saldırılar nedeniyle İsrail-Hamas savaşı süresince İsrail'e ihracatı durdurduğunu açıklamıştı. Ancak Ticaret Bakanlığı, şirketlerin mevcut siparişleri üçüncü ülkeler üzerinden yerine getirmek için üç ay süreleri olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN'IN GÖREV SÜRESİNİN SONUNDA YENİDEN RAYINA GİRER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Yahudi düşmanı" olmakla itham eden Smotrich, "İsrail Devleti, uzun yıllar Erdoğan'ın Yahudi düşmanlığıyla mücadele etti. Erdoğan'ın görev süresinin sonunda, Türkiye vatandaşları İsrail düşmanı olmayan aklı başında bir lider seçerse, Türkiye ile ticaretin yeniden rayına girmesi mümkün olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yle ticaretin kesilmesi nedeniyle yeni arayışlar içinde olduklarını kaydeden İsrailli Bakan Smotrich, "Alternatif oluşturmak ve İsrail ekonomisinin Türkiye'ye olan bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Çin, Doğu Avrupa, Yunanistan, Almanya, Kıbrıs, Tayvan ve diğer bazı ülkeler bir seçenek olabilir." dedi.