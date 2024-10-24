İsrail devlet televizyonundan İran iddiası: Her an saldırı olabilir!

24 Ekim 2024 01:41 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 01:55

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'in, "ABD'nin saldırıyı yumuşatması yönündeki baskısına rağmen" İran'a saldırmak üzere olduğunu öne sürdü.

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Orta Doğu'da gerilim her geçen gün tırmanıyor. İsrail devlet televizyonu KAN, yeni bir iddia ileri sürdü. Adını vermediği İsrailli yetkilerinin sözlerine dayandırılan haberinde, "İsrail'in İran​'a olası bir saldırıya hazırlık aşamasında, İsrail tarihinin en gergin ve karmaşık zamanlarından birine tanık olduğu" ifade edildi.

“İsrail'in İran'a bir saldırı başlatmak üzere" olduğu belirtilen haberde, "ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırısına odaklandığı ve saldırının hafifletilmesi için baskı yaptığı" kaydedildi.

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant​ bugün, askeri üsse gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülkesinin İran'a olası saldırısı hakkında açıklamalarda bulunarak, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." diye konuşmuştu.

BLINKEN ORTA DOĞU TURUNDA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken​, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından başlayan Orta Doğu turu kapsamında dün ilk olarak İşgalci İsrail'e gelmişti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a geçmişti.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İşgalci İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı "yumuşatmasını" istediği iddia edilmişti. Bu iddiaya ilişkin İsrail yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yanıtının "gerginliği artırmaması" uyarısında bulunmuştu.