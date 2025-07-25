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 | Berkay Alptekin

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Fransa'ya küstah tehdit: 'Macron umarım Paris sokaklarında güvenliği sağlayabilir'

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa'yı tehdit etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin devletini tanıma kararına tepki gösteren Saar, "Macron umarım Paris sokaklarında güvenliği sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

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İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Fransa'ya küstah tehdit: 'Macron umarım Paris sokaklarında güvenliği sağlayabilir'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 16:06

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Emmanuel ’un ülkesinin devletini tanıyacağını ve kararı Eylül ayında Birleşmiş Milletler () Genel Kurulu'nda resmen ilan edeceğini duyurmasına tepki gösterdi.

Saar gece saatlerinde sosyal medya hesabından Macron'a yönelik "tehdit" niteliğinde bir paylaşım yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Fransa'ya küstah tehdit: 'Macron umarım Paris sokaklarında güvenliği sağlayabilir'

"GÜLÜNÇ VE CİDDİYETTEN UZAK"

Saar paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın ülkemizde sözde hayali bir düzen kurma iddiası gülünç ve ciddiyetten uzak. Akşamki açıklaması, birkaç hafta önce bizzat ortaya koyduğu tüm şartların ortadan kalktığını gösteriyor. Geriye, kurmayı umduğu hayali devlet kalıyor. Filistin devleti, tıpkı 20 yıl önce Gazze Şeridi'nden çekilmenin Hamas'ın kontrolüne geçmesine yol açtığı gibi bir Hamas devleti olacaktır. Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in güvenliğini sağlayamıyor. Umarım Paris sokaklarında bunu başarabilir" ifadelerini kullandı.

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#İsrail
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