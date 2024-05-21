İsrail duyurdu: Hizbullah'ın saha komutanlarından biri öldürüldü

21 May 2024 09:50 - Güncelleme : 21 May 2024 09:50

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada; Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanlarından birinin öldürüldüğü duyuruldu.

İHA İLE VURULDU

Hizbullah'ın füze ve roket birliğinden sorumlu kıyı kesimindeki saha komutanı Kasım Afif Saklavi'nin hedef alındığı bildirildi. Saldırının dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında İHA ile gerçekleştirildiği kaydedildi.

HİZBULLAH ÖLÜMÜNÜ DOĞRULARDI

İsrail'in saldırı sonrası Hizbullah Hareketi de yaptığı açıklamada; Saklavi'nin öldürüldüğünü doğruladı. Bu saldırının ardından İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 307'ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.