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 | Berrak Arıcan

İsrail eski bakanı Yoav Gallant'tan İran dini lideri Hamaney'e tehdit mektubu

İsrail'in eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran dini lideri Ali Hamaney'e hitaben bir tehdit mektubu yazdı. Gallant, İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirmesi durumunda Tel Aviv'in bu tesislere yeni saldırılar düzenleyeceğini söyledi.

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İsrail eski bakanı Yoav Gallant'tan İran dini lideri Hamaney'e tehdit mektubu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 11:53

Eski Savunma Bakanı , lideri 'e hitaben yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Tahran yönetiminin Tel Aviv'e karşı tutumu karşısında birçok iddiaya yer veren Gallant, "İran'ın İsrail'i, vekil güçleri aracılığıyla kuşatmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu" ileri sürdü.

İsrail eski bakanı Yoav Gallant'tan İran dini lideri Hamaney'e tehdit mektubu

Gallant, 'ın eski Genel Sekreteri 'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara dahil olmak için "Hamaney'den izin istediğini" ancak İran liderinin bunun reddettiğini iddia etti.

İsrail eski bakanı Yoav Gallant'tan İran dini lideri Hamaney'e tehdit mektubu

''İRAN HER ZAMANKİNDEN DAHA SAVUNMASIZ''

İran'ın 90 milyon nüfusa sahip ve yüz ölçümü olarak İsrail'den 60 kattan fazla büyük olduğunu anımsatan Gallant, İran'ın "bugün her zamankinden daha savunmasız olduğunu" öne sürdü.

https://x.com/yoavgallant/status/1943425731742306475

Gallant, Tahran'ın önünde bazı seçenekler olduğunu ancak bunların hiçbirinin "kolay olmadığı" yorumu yaparak, "Nükleer gelişimi hızlandırabilirsiniz ama inşa ettiğinizi muhtemelen göreceğiz ve gördüğümüzü vuracağız." ifadesini kullandı.

İsrail eski bakanı Yoav Gallant'tan İran dini lideri Hamaney'e tehdit mektubu

İran'ın " elde etme" yoluna gitmesi halinde bundan haberdar olacaklarını savunan Gallant, bu adamı atması halinde "Tahran'a ağır bedel ödeteceklerini" ileri sürdü.

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ETİKETLER
#İsrail
#iran
#yoav gallant
#hasan nasrallah
#nükleer silahlar
#ali hamaney
#nükleer silah
#Hizbullah
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