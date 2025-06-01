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 | Berrak Arıcan

İsrail, Filistinlileri 'ölüm tuzağına' çekiyor: Yardım merkezleri hedef haline geldi

İsrail, Gazze ablukasında açlık ve kıtlığa mahkum ettiği Filistinlileri, şimdi de 'ölüm tuzağına' çekiyor. Yardım merkezlerine ulaşmaya çalışan sivilleri hedef alan İsrail'e karşı hamle için Hamas'tan çağrı geldi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 15:44

Hamas, İsrail'in yardım merkezlerini, aç bırakılan Filistinli sivilleri, "ölüm tuzağına" çekmek için kullandığını belirtti. Hamas'tan yapılan açıklamada, soykırım ve "açlık savaşı"nın ağırlığı altındaki binlerce sivilin, sabah saatlerinde "işgal ordusunun" yaptığı çağrı üzerine, yardımların dağıtıldığı bölgeye yöneldiği ve burada üzerlerine ateş açıldığı aktarıldı.

İsrail, Filistinlileri 'ölüm tuzağına' çekiyor: Yardım merkezleri hedef haline geldi

''AÇLIKTAN MUZDARİP SİVİLLERİ TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR''

Açıklamada, "Bu katliam, işgalci İsrail'in faşist doğasını ve yardım dağıtım mekanizmanı arkasında suç niteliğindeki amaçlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. İşgal güçleri, kontrolü altındaki yardım merkezlerini, açlıktan muzdarip sivilleri tuzağına düşürmek için kullanmakta; onlara karşı en vahşi öldürme, aşağılama ve işkence yöntemlerini uygulamakta." ifadelerine yer verildi.

Saldırının, bu suçun önceden tasarlanmış olduğuna işaret ettiği kaydedildi.

İsrail, Filistinlileri 'ölüm tuzağına' çekiyor: Yardım merkezleri hedef haline geldi

''AÇLIK İSRAİL'İN SAVAŞ SİLAHI''

Yardım dağıtım noktalarına düzenlenen katliamın ve Filistin halkı aleyhinde açlığın "savaş silahı" şeklinde kullanılmasının, tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD yönetimine ait olduğu belirtildi.

BM VE TÜM KURUMLARINA ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere BM ve tüm kurumlarına, İsrail'in bu kanlı eylemlerini durdurması, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının derhal açılması ve BM'nin onayladığı kurumlar aracılığıyla insani yardımların bölgeye akışının sağlanması konularında ivedilikle ve bağlayıcı kararlar alması çağrısında bulunuldu.

İsrail, Filistinlileri 'ölüm tuzağına' çekiyor: Yardım merkezleri hedef haline geldi

BM'den ayrıca sivilleri hedef alan bu sistematik suçları araştırması ve faillerinin "savaş suçlusu" olarak yargılanması için bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurması ve "Gazze'ye girmesi" istendi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik 2 ayrı noktada düzenlediği saldırılarda, en az 31 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi yaralandı.

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