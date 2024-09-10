İsrail, Gazze'de ilhak için hazır! Netanyahu ikinci aşamaya geçiyor

10 Eylül 2024 06:31 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 06:52

İsrail basını, Netanyahu hükümetinin, Gazze'ye yönelik kanlı soykırım harekatı için ikinci aşamanın başladığını yazdı. Habere göre hükümet Gazze'nin kuzeyini ilhak etmek için harekete geçiyor.

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Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana eşi benzeri görülmemiş bir soykırım harekatı sürdüren, her gün düzenlediği onlarca saldırıyla resmi kayıtlara göre yaklaşık 41 bin Filistinliyi katleden İsrail, asıl amacına yönelik adımı nihayet atıyor. İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti, Gazze'nin kuzeyini ilhak etmek için hazırlıklara başladı.

İLHAK KORİDORU BELİRLENDİ

İsrail gazetesi Haaretz'in editörlerinden Aluf Benn, hükümetin, ilhak edilmesi planlanan bölgede İsrailliler için yerleşim yerleri inşa planı hazırladığını yazdı. Benn'in makalesinde, İsrail'in, Gazze savaşının ikinci aşamasına girdiğini belirterek, "İsrail bu aşamada, Gazze'nin kuzeyinden Netzarim Koridoruna (kuzey ile güneyi birbirinden ayıran koridor) kadar olan bölgede kontrolü sağlamaya çalışacak. Bu bölge, uluslararası muhalefetin derecesine göre kademeli olarak yerleşim ve ilhak için hazırlanacak" dedi.

Benn, Söz konusu planın uygulamaya konulması halinde eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland'ın önerdiği gibi Gazze'nin kuzeyinde kalan Filistinlilerin, açlık tehdidi ve hayatlarını koruma kisvesi bölgeden oradan çıkarılacağını belirtti. Netanyahu'nun İsrail topraklarını genişletme hayali kurduğunun altını çizen Benn, bunun gerçekleşmesinin Netanyahu için mutlak bir başarı olacağını kaydetti.

UNRWA, GAZZE'DEN ÇIKARILABİLİR

Planın görüşmelerine ilişkin de detay veren Benn, Netanyahu'nun, geçen hafta orduya, uluslararası kuruluşların yerine Gazze'de insani yardım dağıtmak için hazırlanma talimatı verdiğini hatırlattı. Buna karşın Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, askerleri tehlikeye atacağı ve maliyetinin yüksek olacağı gerekçesiyle buna çekinceli yaklaştığını belirten Benn Netanyahu'nun bu çekinceye rağmen tavrını değiştirmediğini yazdı.

Benn, İsrail'in yardım girişlerini kontrol etmesi durumunda, İsrail sağının Siyonist karşıtı bir proje olarak gördüğü BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) bir defada ve sonsuza dek Gazze'den çıkarma fırsatı bulacağını savundu.

ESİRLER UMRUNDA DEĞİL

Benn, Netanyahu'nun Gazze'deki soykırım harekatına bahana gösterdiği esirleri geri getirmekten vazgeçip onları Hamas'ın tünellerinde işkence ve ölüme terk ettiğini kaydederek, bunun Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için işleri tersine çevirme amacı taşıdığını dile getirdi.

Benn, "Esirler, İsrail'den büyük bir karşılık elde edilmesini sağlayacak bir servet olacak yerde Filistinlilere yük ve İsrail'in savaşı ve ablukayı sürdürmesinin gerekçesi olacak" dedi.