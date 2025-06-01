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 | Selahattin Demirel

İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere yaptığı katliamı inkar etti: Bizle ilgisi yok

Gazze'ye aylardır sürdürdüğü bombardımanla soykırıma vardırdığı saldırılarında hız kesmeyerek hem savaş suçu işleyen hem de devlet terörü uygulayan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etti. İsrail'in açıklamasında "Bizimle ilgisi yok." anlamına gelen ifadeler yer alırken suçu Hamas'a atması dikkat çekti.

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İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere yaptığı katliamı inkar etti: Bizle ilgisi yok
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 21:28

Refah’ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için hareket halindeyken İsrail ordusu sivilleri vurdu. Zırhlı araçlardan doğrudan ateş açan İsrail güçlerinin saldırısında en az 31 Filistinli hayatını kaybetti, 232 kişi yaralandı. Tepki çeken olayla ilgili İsrail ordusundan açıklama yapıldı.

"OLAY SORUŞTURULUYOR"

Açıklamada insani yardım dağıtım alanında Gazze sakinlerine ateş açıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı öne sürüldü. Olayın soruşturulduğunu kaydeden İsrail ordusu, yapılan soruşturmanın, insani yardım dağıtım alanı yakınlarında sivillere ateş açılmadığını gösterdiğini iddia etti.

İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere yaptığı katliamı inkar etti: Bizle ilgisi yok

SUÇU HAMAS'A ATTI

Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım ambargosuyla bölgede bir insanlık felaketi yaşanmasına neden olan İsrail ordusu, gıda dağıtım çabalarını baltaladığını öne sürerek Hamas'ı suçladı. İsrail ordusunun açıklamasının, olayın yaşanmasından ve tüm dünyada geniş yankı bulmasından saatler sonra gelmesi ise dikkati çekti.

AÇTIKLARI ATEŞİ SAVUNDULAR

Öte yandan İsrail ordu kaynakları, gece boyunca insani yardım dağıtım alanından yaklaşık bir kilometre uzakta birkaç şüpheliye yaklaşmalarını önlemek için ateş açıldığını belirtirken, bunun onlarca Filistinlinin ölümüne neden olan olayla bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere yaptığı katliamı inkar etti: Bizle ilgisi yok

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik iki ayrı noktada düzenlediği saldırılarda, en az 31 kişi hayatını kaybettiğini, 176 kişinin ise yaralandığını aktarmıştı.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise "Bugün Refah'taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda da en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 232 kişi de yaralandı." ifadesi kullanılmıştı. Söz konusu olay dünyada geniş yankı uyandırmış ve İsrail'e tepkiler yükselmişti.

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