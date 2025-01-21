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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başarısızlığı üstlendi, istifa ediyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Ocak 2025 17:13 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:26
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başarısızlığı üstlendi, istifa ediyor

İsrail'de 7 Ekim 2023 saldırılarının cezası kesilmeye başlandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenerek, istifa ettiğini açıkladı.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin ardından istifalar peş peşe geldi. Ateşkes günü aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in istifasının ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi​ de istifa ettiğini duyurdu. İsrail basınındaki haberlere göre, Halevi, Başbakan Binyamin Netanyahu​ ve Savunma Bakanı Yisrael Katz​'a istifasını sundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başarısızlığı üstlendi, istifa ediyor - 1. Resim

''FECİ BAŞARISIZLIĞIN SORUMLULUĞUNU...''

Halevi, istifa mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te Gazze​'den düzenlediği saldırı sırasında "kendi komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşları koruma görevini yapamadığını, bu feci başarısızlığın sorumluluğunu ilk günden itibaren her gün hissettiğini" belirtti.

İsrail ordusunun, bir yıl 3 aydır devam eden saldırılarıyla "Hamas'ın silahlı kanadına ağır darbeler indirdiğini, kuzeyde Hizbullah'ı bugüne kadar eşi görülmemiş biçimde gerilettiğini, İran'ı ve bölgesel faaliyetlerini zayıflattığını" savunan Halevi, "ordunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlanması, Suriye ordusunun becerilerinin yok edilmesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerin artırılması" gibi başarılara imza attıklarını ileri sürdü.

HALEVİ İLE NETANYAHU'NUN ARASI AÇILMIŞTI

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye ve bölgedeki saldırıları üzerine Başbakan Netanyahu ve hükümetle görüş ayrılıkları yaşadığı gün yüzüne çıkmıştı. İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortakları Halevi'yi doğrudan hedef alan açıklamalar yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başarısızlığı üstlendi, istifa ediyor - 2. Resim

TÜMGENERAL DE İSTİFA ETTİ

Öte yandan, İsrail ordusunda Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail Ordusu Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman da Gazze çevresinde yaşayan vatandaşları korumakta başarısız olduğunu belirterek istifasını sunduğunu duyurdu.

Finkelman, bir sonraki selefine görevi teslim edene kadar ordu içindeki sorumluluklarını sürdüreceğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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