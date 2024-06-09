İsrail güçleri Batı Şeria'da terör estirdi: Evleri tek tek bastılar

09 Haziran 2024 06:11 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 06:18

İsrail kamptan sonra bir eve saldırdı: Çocuk ve siviller öldü

İsrail kamptan sonra bir eve saldırdı: Çocuk ve siviller öldü

İsrail güçleri Filistin'e ait olan işgal altındaki Batı Şeria şehrinde gece boyu baskınlar düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Arrabe beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

ATEŞ AÇIP EVLERİ TAHRİP ETTİLER

İsrail askerleri, Arrabe beldesine baskın sırasında bir araca ateş açtı ardından bazı evlere girerek etrafı tahrip etti.

Arrabe beldesi dışında Cenin'e bağlı birçok köy ve belde yine İsrail askerlerinin gece boyunca çeşitli baskınlarına maruz kaldı.

Halil kentine de baskın düzenleyen işgal güçleri, babaları daha önce tutuklanmış olan 3 kardeşi gözaltına aldı.

Kudüs Haber Ağı telegram sayfasından Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın sırasında İsrail askerlerinin bölgedeki Filistinlilerin silahlı direnişiyle karşılaştığını duyurdu. Silahlı çatışmaların gece geç saatlere dek sürdüğü belirtildi.