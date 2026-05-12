Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde İsrailli yatırımcılara ilişkin tartışmalar sürerken, Rum basını yeni bir iddia ortaya attı. Rum basınında yer alan haberlerde, İsrailli yatırımcıların satın aldıkları Trozena köyünde gerekli izinleri almadan inşaat işlerine başladığı iddia edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İsrail, Güney Kıbrıs'ta adım adım ilerliyor: İzinsiz inşaatlara başladılar İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde satın aldıkları Trozena köyünde gerekli izinleri almadan inşaat işlerine başladığı iddia edildi. Rum basınında, İsrailli yatırımcıların Trozena köyünde gerekli izinleri almadan inşaat işlerine başladığına dair bir iddia ortaya atıldı. Rum yetkililer, köye giderek incelemeler yaptı ve gerekli izinler alınmadan toprak işleri ile bazı inşaatların yapıldığını tespit etti. İsrailli yatırımcının izin başvurularının inceleme aşamasında olduğu belirtildi. Yeni ev inşaları ve eski evlerin onarımı ile 132 kişinin misafir edilebileceği bir alan oluşturulması planlanıyor. Daha önce de köyü satın alan İsrailli yatırımcıların, köydeki Aziz Georgios Kilisesi'ne gelen Rumları içeri almadığı iddia edilmişti. Bölgede geniş bir arazinin İsraillilerin mülkiyetine geçtiği doğrulandı ve özel mülkiyet sınırları içerisinde kalan alanlara erişimin kısıtlanabileceği ifade edildi.



Haberlerde, Rum yetkililerin dün köye giderek incelemeler gerçekleştirdikleri ve gerekli izinler alınmadan hem köy içerisi hem de çevresinde toprak işleri ile bazı inşaatların gerçekleştirildiğini tespit ettikleri aktarıldı.

İsrailli yatırımcının izin başvurularının inceleme aşamasında olduğu aktarılan haberlerde, yeni ev inşaları ve bazı eski evlerin onarımı bittiğinde 132 kişinin misafir edilebileceği bir alan oluşturulmasının planlandığı bildirildi.

GENİŞ BİR ARAZİ İSRAİL MÜLKİYETİNE GİRDİ



Köyü satın alan İsrailli yatırımcıların, köydeki Aziz Georgios Kilisesi'ne gelen Rumları içeri almadığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan bir polis, bölgede geniş bir arazinin İsraillilerin mülkiyetine geçtiğini doğruladı ve özel mülkiyet sınırları içerisinde kalan alanlara erişimin kısıtlanabileceğini ifade etmişti.