İsrail halkından ABD lideri Trump'a çağrı: Netanyahu'ya baskı yap, savaşı durdur!

İsrailliler, 7 Ekim saldırılarının 600. gününde Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanarak Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, ABD lideri Donald Trump'a şikayet etti. Halk, Trump'ın Netanyahu'ya savaşın durması için baskı yapmasını istedi.

İsrail'de halk bir kez daha sokağa çıktı. 7 Ekim saldırılarının 600. gününde Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliği binası önünde toplanan İsrailliler, Gazze'deki savaşın durdurulmasını ve 58 İsrailli esirin geri getirilmesini talep etti.

İSRAİL HALKINDAN TRUMP'A ÇAĞRI

Gazze'deki her defasında ateşkesi bozan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini eleştiren halk, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrı yaptı.

İsrail halkı, Trump'ın, Netanyahu'ya baskı yapmasını istedi.

''BAŞARISIZ HÜKÜMETİN DOĞRUDAN SONUCU''

Öte yandan Netanyahu, Gazze'de insani yardım sırasında yaşananlar nedeniyle de muhalefet tarafından eleştirildi. Muhalefetteki İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) Partisi'nin lideri Avigdor Lieberman ise sosyal paylaşım platformu X'e yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani yardım dağıtım merkezinde yaşanan kaosun, "başarısız hükümetin doğrudan sonucu" olduğunu dile getirdi.