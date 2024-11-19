İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes kararına Netanyahu gölgesi: Beni durduramazlar

19 Kasım 2024 08:51 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:11

İsrail ile Hizbullah arasında 60 günlük ateşkes kararı alındığı iddia edildi. Anlaşma için 21 Kasım'a dikkat çekilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ''Beni ateşkes durduramaz!'' mesajı verdi.

İsrail'den, Beyrut’a saldırı! Nüfusun yoğun olduğu yeri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'den, Beyrut’a saldırı! Nüfusun yoğun olduğu yeri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail hem Gazze​'de hem de Lübnan​'da saldırılarına aralıksız devam ederken yeni bir ateşkes​ iddiası ortaya çıktı. İsrail ile Hizbullah​ arasında 60 günlük ateşkes olacağı öne sürüldü. Anlaşmanın 21 Kasım'da imzalanacağı, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişi olan 20 Ocak tarihine kadar süreceği belirtildi.

''ATEŞKES OLSA DA OPERASYONLAR SÜRECEK''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmasında, olası bir ateşkesin İsrail saldırılarının sonu anlamına gelmeyeceğini söyledi. Netanyahu, ''Önemli olan şey anlaşmanın kağıt üzerinde kalması değil. Ateşkes sonrasında bile kuzeyde güvenliğimizi sağlamak ve Hizbullah'ın saldırılarına karşı sistematik operasyonlar düzenlemek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasına uyacağına dair hiçbir kanıt olmadığını savunan Netanyahu, "Hizbullah'ın, Filistinli müttefiki Hamas'ın İsrail'in güneyine saldırdığı 6 Ekim 2023 tarihindeki durumuna geri dönmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

LÜBNAN'DA CAN KAYBI 3 BİN 500'Ü AŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıplarına ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 35 kişinin öldüğü, 143 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 902'si kadın ve çocuk, 212'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 516'ya, yaralı sayısının da 14 bin 929'a yükseldiği belirtildi.