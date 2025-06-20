İsrail İran'da 4 noktayı vurdu! Can kayıpları var

İsrail, İran'ın Tahran, Geylan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerine saldırdı. 4 bölgeden patlama sesleri yükselirken, 3 askerin öldüğü açıklandı.
İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sekizinci gününe girilirken İsrail'den İran topraklarına yönelik saldırı düzenlendi.
İran medyasına göre, İsrail, gece saatlerinde Tahran, Geylan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerine saldırdı. Gecenin ilk saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girdiği Tahran'ın doğusunda 3 patlama meydana geldi.
Doğu Azerbaycan'ın Bostan Abad bölgesindeki askeri birliğe saldırıda Devrim Muhafızı Ordusuna bağlı 3 asker hayatını kaybetti.
Gülistan eyaletinin Gürgan kentinde İsrail saldırılarına hava savunma sistemleri karşılık verirken, Geylan'a bağlı Reşt kentindeki sanayi bölgesinde 4 patlama meydana geldi.