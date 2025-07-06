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 | Berrak Arıcan

İsrail kabinesinde çatlak! Bakan Smotrich'ten itiraf gibi açıklama: Ordu başarısız oldu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten itiraf gibi bir açıklama geldi. Smotrich, ''İsrail ordusu başarısız oldu'' dedi.

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İsrail kabinesinde çatlak! Bakan Smotrich'ten itiraf gibi açıklama: Ordu başarısız oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 15:30

'in güvenlik kabinesi dün akşam toplantı. Kabinede İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e yüklendi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, siyasi kademeyle bir kez daha karşı karşıya geldi ve İsrailli yetkililer arasında karşılıklı bağrışmalar yaşandı.

İsrail kabinesinde çatlak! Bakan Smotrich'ten itiraf gibi açıklama: Ordu başarısız oldu

''YALAN MAKİNESİ TESTİNE TABİ TUTULSUN''

Maliye Bakanı Smotrich'in İsrail ordusunun 'nde konusunda "büyük bir başarısızlık" yaşadığını söylediği, Zamir'in ise bu sözlere "Siz İsrail ordusuna karşısınız." şeklinde karşılık verdiği aktarıldı.

Genelkurmay Başkanı'nı eleştiren Smotrich'in Zamir'i "yalan makinesi testine tabi tutmayı" önerdiği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise "İkinizde uygunsuz konuşuyorsunuz, sakin olun." dediği aktarıldı.

İsrail kabinesinde çatlak! Bakan Smotrich'ten itiraf gibi açıklama: Ordu başarısız oldu

Smotrich ve diğer bir aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine karşı çıkması üzerine Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise "Gazze'ye insani yardım sağlamadan savaşmak imkansız." diye cevap verdi.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev Gazze Şeridi'nde askeri yönetim kurulması teklifinde bulunurken toplantıya katılan bazı üyelerin "gönüllü göç" adı altında etnik temizliği savunduğu aktarıldı.

SÖZDE "İNSANİ YARDIM ŞEHRİ" KURULMASI TALİMATI

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde yeni bir anlaşmasına ulaşılması durumunda dahi güneydeki Refah'ta sözde "insani yardım şehri" kurulması talimatı verdiği kaydedildi.

İsrail kabinesinde çatlak! Bakan Smotrich'ten itiraf gibi açıklama: Ordu başarısız oldu

Tartışmanın da Netanyahu'nun İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sözde " insani yardım şehri" kurma talimatı vermesi üzerine çıktığı belirtildi.

Ateşkes sağlansa bile Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyine sürgünün devam ettirilmesi gerektiğini savunan Netanyahu, burada büyük çadır kamplar kurularak halk ile arasındaki bağlantının koparılabileceğini ileri sürdü.

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ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#gazze şeridi
#ateşkes
#İsrail Ordusu
#insani yardım
#Dünya
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