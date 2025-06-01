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 | Yusuf Özgür Bülbül

İsrail kara operasyonunu genişletiyor: Hamas kontrolü kaybediyor

İsrail, Gazze’deki kara operasyonunu genişletiyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "Güçlü ve tavizsiz bir harekatın ortasındayız. Hamas kontrolü kaybediyor" diyerek askerlere operasyonu genişletme emrini verdi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 22:41

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor. Çok sayıda insan evini terk etti. İnsani yardımların ulaşamadığı bölgede İsrail'de saldırılarını genişletti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduya Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonlarını genişletme emri verdi.

"HAMAS KONTROLÜ KAYBEDİYOR"

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir orduya Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonlarını genişletme emri verdi. Zamir, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, "Güçlü ve tavizsiz bir harekatın ortasındayız. Hamas kontrolü kaybediyor" ifadelerini kullandı. Zamir, ayrıca Gazze’de ek yardım dağıtım bölgeleri kurulacağını açıkladı.

İsrail kara operasyonunu genişletiyor: Hamas kontrolü kaybediyor

60 GÜNLÜK GEÇİCİ ATEŞKESE HIZLICA VARILMASINI İSTİYOR

Mısır ve Katar, Gazze'de, İsrail ile Hamas arasında 60 günlük geçici ateşkes anlaşmasına en kısa sürede varılmasını ve bunun da kalıcı ateşkese dönüşmesini istediğini belirtti. Katar ve Mısır'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 60 günlük ateşkes önerisi ve ateşkes müzakerelerine ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Öte yandan Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi "Madleen", İtalya'nın Katanya limanından hareket etti.

İsrail kara operasyonunu genişletiyor: Hamas kontrolü kaybediyor

39 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Ayrıca İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Mevasi Mülteci Kampı'nda insani yardım almaya giden sivillere düzenlediği silahlı saldırıda 39 Filistinli hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı.

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