İsrail katliamlara devam ediyor! Hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

24 Ekim 2024 18:16 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 18:17

Lübnan'ı ve Filistin'i kana bulayan İsrail saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Son dakika | İsrail, İran'a saldırmak üzere! Lübnan'da 17 ayrı nokta vuruldu, can kaybı her saat artıyor

Son dakika | İsrail, İran'a saldırmak üzere! Lübnan'da 17 ayrı nokta vuruldu, can kaybı her saat artıyor

THY ve Pagasus İran uçuşlarını iptal etti! Tekrar başlayacağı tarih açıklandı

THY ve Pagasus İran uçuşlarını iptal etti! Tekrar başlayacağı tarih açıklandı

Lübnan​ resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları Baalbek'in doğusunda yer alan El-Hadir kasabasındaki bir evi hedef aldı. Bu saldırı sonucunda iki kadın hayatını kaybetti, beş kişi ise yaralandı.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ülkenin güneyinde yer alan Sur​ kentinde İsrail hava araçları bir motosiklete saldırı düzenledi. Bu saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

İHA SALDIRISI DÜZENLENDİ!

Bununla birlikte İsrail ordusu bugün Beyrut'un doğusunda yer alan Kahhale kasabası yolunda bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi ve bu saldırıda iki kişi yaşamını kaybetti.