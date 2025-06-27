İsrail, Lübnan'a İHA'larla ve savaş uçaklarıyla saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Keferdeccal beldesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. İHA'lı saldırının ardından İsrail savaş uçaklarıyla aynı bölgeye yeni bir saldırı daha düzenledi.

Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Keferdeccal beldesinde İsrail’e ait insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi. Açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, Keferdeccal beldesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

Saldırı sonucu araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İHA'LI SALDIRININ ARDINDAN SAVAŞ UÇAKLARIYLA VURDU

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye kenti kırsalındaki Ali et-Tahir ormanlık alanları, Kefertebnit tepeleri ve yukarı Nabatiye bölgesini hedef alan bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Savaş uçaklarından atılan vakum füzeleri nedeniyle meydana gelen patlamaların büyük bir gürültüye yol açtığı bildirildi.

Haberde, saldırıdan yaklaşık on dakika sonra İsrail uçaklarının aynı bölgeye ikinci bir yoğun bombardıman daha gerçekleştirdiği ifade edildi.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.