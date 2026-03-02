İsrail, Lübnan'a saldırdı! Beyrut'a göç başladı: Savaştan kaçanlar yollara düştü

İsrail, cumartesi sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu. ABD ile koordineli başlatılan operasyonlardan birçok ülke etkilenirken, İsrail ordusu Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

"GÜÇLÜ KARŞILIK VERİLECEK" VURGUSU

Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı. Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu. Öte yandan, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.

BEYRUT'A GÖÇ BAŞLADI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi. İsrail’in saldırı tehdidinin ardından binlerce kişi, Lübnan’ın güneyindeki bölgelerden başkent Beyrut'ta göç etti. Yollarda yoğun araç trafiği oluştu.

