İsrail, Lübnan'da askeri tesisleri vurdu! Hedefte Hizbullah var

İşgalci İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlatıldığı belirtildi. Saldırılarda, "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu ifade edilirken daha fazla detaya yer verilmedi.

Katliamcı İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyinde yer alan 3 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.

Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberlere göre, katliamcı İsrail ordusu, daha önce vuracağını duyurduğu Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba beldelerine hava saldırıları düzenledi.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırıların olduğu sırada Beyrut semalarında da insansız hava araçları sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, öğleden sonra yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba ve Aita Cebel beldelerindeki "Hizbullah'a ait noktalara" hava saldırısı tehdidinde bulunarak buralara yakın yerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istemişti.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinin ardından söz konusu bölgelerde yaşayan Lübnanlı aileler evlerini apar topar terk etmek zorunda kalmıştı.

İSRAİL ATEŞKESİ BİNLERCE KEZ İHLAL ETTİ

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.