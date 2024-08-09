İsrail, Lübnan’da üst düzey Hamas yetkilisini öldürdü
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 20:57 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 20:58
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından artan çatışmalara bir yenisi daha eklendi. İsrail, Lübnan'a düzenlediği son saldırıda üst düzey Hamas yetkilisi öldü.
Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikaste uğramasının ardından Orta Doğu'da hareketlilik arttı. İran'dan İsrail'e saldırı tehditleri artarken Lübnan'da üst düzey Hamas yetkilisi Samer al Hajj öldürüldü.
Lübnan’ın güneyindeki Sidon liman şehrinde Samer al Hajj'in içince olduğu aracı hedef alan İsrail güçleri, geçtiğimiz günlerde de Lübnan'ın güneyindeki Zibdin beldesinden 37 yaşındaki Hizbullah mensubu Ali Cemalleddin Cevad'ı öldürmüştü.
FİLİSTİN KAMPINDA GÖREVLİYDİ!
Düzenlenen saldırıda öldürülen Ain al-Hilweh’te Lübnan’daki Filistin mülteci kampı görev yapıyordu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı