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İsrail Lübnan’ı vurdu: Hizbullah'ın üst düzey ismi öldürüldü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Temmuz 2024 23:38 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 23:42
İsrail Lübnan’ı vurdu: Hizbullah&#039;ın üst düzey ismi öldürüldü!

İsrail Lübnan'a planlı bir saldırı düzenledi. Saldırıda Hizbullah'ın üst düzey üyesi öldü. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulandı.

İsrail güçlerinin Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ın hayatını kaybetti.

HİZBULLAH’TAN AÇIKLAMA

İsrail Lübnan arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail güçleri bugün Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde yer alan Şaath kasabasını hedef aldı. Saldırıda Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ın hayatını kaybetti. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, Attar'ın ne zaman ve nerede öldürüldüğüne ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona yerleşim birimine atılan roketler nedeniyle 2 asker hafif yaralandı. Haberde ayrıca Lübnan'dan atılan bir roketin de Batı Celile'de Şlomi yerleşim biriminde açık bir alana düştüğü kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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