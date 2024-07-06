Türk taraftarlar İstiklal Marşını bozkurt işaretiyle okudu
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
06 Temmuz 2024 22:47 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 22:49
A Millilerin Hollanda maçı karşılaşması için stadyumda yerini alan Türk taraftarlar Merih Demiral'ın aldığı bozkurt selamı cezasını protesto etmek için İstiklal Marşı okunurken bozkurt işareti yaptılar.
EURO 2024 çeyrek finalinde A Milliler Hollanda karşısına çıktı. Türk taraftarlar Berlin Olimpiyat Stadyumu’ndaki maçta İstiklal Marşı töreni esnasında bozkurt işareti yaparak Merih Demiral'a selam gönderdiler.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye’nin karşılaşacağı maç için Türk taraftarlar A milli futbol takımını desteklemek için Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda.
Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı