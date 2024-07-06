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Türk taraftarlar İstiklal Marşını bozkurt işaretiyle okudu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
06 Temmuz 2024 22:47 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 22:49

A Millilerin Hollanda maçı karşılaşması için stadyumda yerini alan Türk taraftarlar Merih Demiral'ın aldığı bozkurt selamı cezasını protesto etmek için İstiklal Marşı okunurken bozkurt işareti yaptılar.

EURO 2024 çeyrek finalinde A Milliler Hollanda karşısına çıktı. Türk taraftarlar  Berlin Olimpiyat Stadyumu’ndaki maçta İstiklal Marşı töreni esnasında bozkurt işareti yaparak Merih Demiral'a selam gönderdiler.

Türk taraftarlar İstiklal Marşını bozkurt işaretiyle okudu - 1. Resim

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye’nin karşılaşacağı maç için Türk taraftarlar A milli futbol takımını desteklemek için Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda.

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Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
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