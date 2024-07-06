Türk taraftarlar İstiklal Marşını bozkurt işaretiyle okudu

06 Temmuz 2024 22:47 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 22:49

Cumhurbaşkanlığı'ndan A Milliler için özel klip

Cumhurbaşkanlığı'ndan A Milliler için özel klip

EURO 2024 çeyrek finalinde A Milliler Hollanda karşısına çıktı. Türk taraftarlar Berlin Olimpiyat Stadyumu’ndaki maçta İstiklal Marşı töreni esnasında bozkurt işareti yaparak Merih Demiral'a selam gönderdiler.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye’nin karşılaşacağı maç için Türk taraftarlar A milli futbol takımını desteklemek için Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda.