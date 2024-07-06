Cumhurbaşkanlığı'ndan A Milliler için özel klip
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Temmuz 2024 22:35 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 22:55
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan A Milliler için özel hazırlanan klibi paylaştı ve başarılar diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı final için mücadele eden A Milli Futbol Takımı için özel klip hazırlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından klibi paylaştı.
Altun, paylaşımında, "Birlikte mücadele ettik, büyük bir coşkuyla ilerledik; şimdi gurur zamanı. Haydi 'Bizim Çocuklar', yeni zaferler yazma zamanı." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı