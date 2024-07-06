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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayağa kaldıran gol! Hollanda'ya atılan ilk gol sevindirdi

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Temmuz 2024 22:52 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 22:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Hollanda'ya attığı gol sevinci kameralara yansıdı. Merih Demiral'ın bozkurt işareti sebebiyle aldığı ceza sonrası Cumhurbaşkanı programını iptal ederek maçı Almanya'da izleme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile yaşadığı gol sevinci görüntülendi.

Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi, eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski futbolcu Mesut Özil ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Protokol tribününe gelişi sırasında Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da taraftarlara selamlayarak karşılık verdi.

Erdoğan, ısınma hareketlerini tamamlayan ve soyunma odasına dönen milli futbolcuları da selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayağa kaldıran gol! - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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