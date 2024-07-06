Hollanda-Türkiye canlı anlatım!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 21:55 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 22:24
EURO 2024 çeyrek final turunda A Milli takımımız Hollanda ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye, EURO 2024 çeyrek final turu maçında Hollanda'ya karşı oynuyor.
CANLI ANLATIM | Hollanda 0-0 Türkiye
1' Maç başladı
2' Memphis Depay ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu çekti, top üstten auta çıktı.
10' Salih Özcan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta gitti.
12' Xavi Simons'un ceza sahası dışından çektiği şut kalenin solundan auta çıktı.
21' Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut Van Dijk'tan kafasından sekerek kornere çıktı.
Kaynak: tgrthaber.com