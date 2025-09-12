Türkiye Yunanistan maçı nerede, hangi ülkede oynanıyor? Final öncesi dev mücadele

Türkiye ile Yunanistan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl aradan sonra finale yükselme şansı için parkede mücadele edecek.

YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan karşısına çıkacak. Karşılaşma saat 21.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, millilerin final için vereceği mücadeleyi naklen takip etme imkanı bulacak.

Turnuvada bugüne kadar oynadığı 7 maçın tamamını kazanan Türkiye, Yunanistan karşısında da aynı performansı sürdürmek istiyor. Çeyrek finalde Polonya’yı mağlup eden ay-yıldızlılar, bu karşılaşmayı kazanarak 24 yıl sonra yeniden final bileti almayı hedefliyor. Mücadele, yarı finalin en dikkat çekici eşleşmelerinden biri olarak gösteriliyor.

Yunanistan da tıpkı Türkiye gibi turnuvada oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Son dünya şampiyonu Almanya ile birlikte 7’de 7 yapan ekiplerden biri olan Yunanistan, güçlü kadrosu ve yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo ile sahaya çıkacak.

YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE OYNANIYOR?

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final mücadelesine Letonya ev sahipliği yapıyor. Maç, başkent Riga’da yer alan ve 12.500 kişilik kapasiteye sahip Arena Riga’da oynanacak. EuroBasket 2025’in kritik yarı final maçlarından biri olan bu karşılaşma, büyük bir taraftar ilgisine sahne olacak.

Ay-yıldızlılar, turnuvada grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı mağlup ederek lider tamamladı. Ardından son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde ise Polonya’yı yenerek yarı finale yükseldi. 24 yıl sonra final yolunda bu kadar ilerleyen Türkiye, Riga’daki yarı finalde Yunanistan’a karşı önemli bir sınav verecek.

Yunanistan ise kadrosunda Panathinaikos’tan 5 oyuncuya yer veriyor. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’un isimleri Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurov ve Konstantinos Mitoglou bugün eski antrenörlerine rakip olacak.