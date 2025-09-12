Türkiye Yunanistan CANLI nerede izlenir? Maç başlamak üzere

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Ergin Ataman yönetimindeki milliler, 24 yıl sonra final bileti almak için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE YUNANİSTAN CANLI NEREDEN İZLENİR?

EuroBasket 2025 yarı finalinde Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak karşılaşma Arena Riga’da gerçekleşecek. Karşılaşma, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden ve Tabii platformu aracılığıyla da şifresiz şekilde takip edilebilecek.

Basketbolseverler, karşılaşmayı uydu yayınları veya dijital platformlardan da izleyebilecekler. TRT 1 HD yayınlarını Türksat, Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Turkcell TV+ üzerinden takip etme imkânı bulunuyor. Böylece hem televizyon hem de mobil cihazlar aracılığıyla canlı yayın erişimi sağlanabilecek.

TÜRKİYE BASKETBOL HANGİ KANALDA?

Türkiye’nin Yunanistan ile oynayacağı yarı final mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak. TRT 1, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansı üzerinden izlenebilirken, farklı dijital platformlarda da yer alıyor.

Turkcell TV+ 21. kanalda, D-Smart 26. kanalda, Digiturk 23. kanalda, Türksat TKGS 1. kanalda, KabloTV 22. kanalda ve Tivibu 22. kanalda basketbolseverler müsabakayı ekranlarına taşıyabilecek. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın seçeneği de mevcut.

TRT 1 TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI İZLE

TRT 1’in yanı sıra Tabii platformu da Türkiye Yunanistan yarı final maçının canlı izlenebileceği adreslerden biri olacak. Vatandaşlar, telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlar üzerinden Tabii’ye giriş yaparak maçı şifresiz şekilde takip edebilecekler.

Ayrıca TRT 1’in resmi web sitesi de karşılaşmanın yayın haklarını taşıyor. Televizyon başında olamayan basketbolseverler internet üzerinden maçı canlı olarak izleyebilecekler.

YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANAL?

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak EuroBasket yarı final maçı, TRT 1 ekranlarında şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma, Avrupa’daki basketbol heyecanını ekranlara taşıyacak en önemli organizasyonlardan biri olacak.

Mücadele, televizyon yayınlarının yanı sıra TRT 1’in dijital platformları üzerinden de ücretsiz erişime açık durumda olacak. Basketbolseverler, hem televizyon hem de online olarak maçı canlı takip edebilecekler.

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI DEV EKRAN İSTANBUL'DA NEREDE?

Türkiye Yunanistan yarı final karşılaşması, İstanbul’da Ataşehir Belediyesi tarafından kurulacak dev ekrandan izlenebilecek. Atatürk Mahallesi’nde yer alan Amfili Park’ta vatandaşlar karşılaşmayı toplu şekilde ücretsiz olarak takip edebilecekler.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, basketbolseverlerin kendi sandalyelerini getirerek dev ekranda coşkuyu hep birlikte yaşayabilecekleri ifade edildi. İstanbul’daki taraftarlar, Arena Riga atmosferini şehrin merkezinde hissedebilecek.

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI DEV EKRAN NEREDE KURULACAK?

Türkiye Yunanistan basketbol yarı final maçı, yalnızca İstanbul’da değil, farklı şehirlerde de dev ekranlardan izlenebilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanı’nda dev ekran kurulumlarını tamamladı.

İzmir’de ise Torbalı Belediyesi tarafından Ertan Ünver Millet Parkı’na dev ekran kurulacak. Ayrıca Aydın ve Kayseri’de de vatandaşların karşılaşmayı toplu şekilde izleyebilmeleri için dev ekran organizasyonları gerçekleştirilecek.