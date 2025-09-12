Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Türkiye Yunanistan CANLI nerede izlenir? Maç başlamak üzere

Yunanistan Türkiye basketbol maçı canlı yayın ile dev ekranlara geliyor. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga’da oynanacak kritik mücadele, ay-yıldızlıların 24 yıl aradan sonra finale yükselme şansı için büyük önem taşıyor. İşte Türkiye Yunanistan basketbol maçı canlı yayın bilgileri ve maç izlenebilecek yerler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Yunanistan CANLI nerede izlenir? Maç başlamak üzere
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 20:33

A Milli Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde ile kozlarını paylaşacak. yönetimindeki milliler, 24 yıl sonra final bileti almak için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE YUNANİSTAN CANLI NEREDEN İZLENİR?

EuroBasket 2025 yarı finalinde ile Yunanistan arasında oynanacak karşılaşma Arena Riga’da gerçekleşecek. Karşılaşma, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak. Mücadele, ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden ve Tabii platformu aracılığıyla da şifresiz şekilde takip edilebilecek.

Türkiye Yunanistan CANLI nerede izlenir? Maç başlamak üzere

Basketbolseverler, karşılaşmayı uydu yayınları veya dijital platformlardan da izleyebilecekler. 1 HD yayınlarını Türksat, Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Turkcell TV+ üzerinden takip etme imkânı bulunuyor. Böylece hem televizyon hem de mobil cihazlar aracılığıyla erişimi sağlanabilecek.

Türkiye Yunanistan CANLI nerede izlenir? Maç başlamak üzere

TÜRKİYE BASKETBOL HANGİ KANALDA?

Türkiye’nin Yunanistan ile oynayacağı yarı final mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak. TRT 1, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansı üzerinden izlenebilirken, farklı dijital platformlarda da yer alıyor.

Türkiye Yunanistan CANLI nerede izlenir? Maç başlamak üzere

Turkcell TV+ 21. kanalda, D-Smart 26. kanalda, Digiturk 23. kanalda, Türksat TKGS 1. kanalda, KabloTV 22. kanalda ve Tivibu 22. kanalda basketbolseverler müsabakayı ekranlarına taşıyabilecek. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın seçeneği de mevcut.

Türkiye Yunanistan CANLI nerede izlenir? Maç başlamak üzere

TRT 1 TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI İZLE

TRT 1’in yanı sıra Tabii platformu da Türkiye Yunanistan yarı final maçının canlı izlenebileceği adreslerden biri olacak. Vatandaşlar, telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlar üzerinden Tabii’ye giriş yaparak maçı şifresiz şekilde takip edebilecekler.

Ayrıca TRT 1’in resmi web sitesi de karşılaşmanın yayın haklarını taşıyor. Televizyon başında olamayan basketbolseverler internet üzerinden maçı canlı olarak izleyebilecekler.

Türkiye Yunanistan CANLI nerede izlenir? Maç başlamak üzere

YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANAL?

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak EuroBasket yarı final maçı, TRT 1 ekranlarında şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma, Avrupa’daki basketbol heyecanını ekranlara taşıyacak en önemli organizasyonlardan biri olacak.

Türkiye Yunanistan CANLI nerede izlenir? Maç başlamak üzere

Mücadele, televizyon yayınlarının yanı sıra TRT 1’in dijital platformları üzerinden de ücretsiz erişime açık durumda olacak. Basketbolseverler, hem televizyon hem de online olarak maçı canlı takip edebilecekler.

Türkiye Yunanistan CANLI nerede izlenir? Maç başlamak üzere

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI DEV EKRAN İSTANBUL'DA NEREDE?

Türkiye Yunanistan yarı final karşılaşması, İstanbul’da Ataşehir Belediyesi tarafından kurulacak dev ekrandan izlenebilecek. Atatürk Mahallesi’nde yer alan Amfili Park’ta vatandaşlar karşılaşmayı toplu şekilde ücretsiz olarak takip edebilecekler.

Türkiye Yunanistan CANLI nerede izlenir? Maç başlamak üzere

Belediye tarafından yapılan açıklamada, basketbolseverlerin kendi sandalyelerini getirerek dev ekranda coşkuyu hep birlikte yaşayabilecekleri ifade edildi. İstanbul’daki taraftarlar, Arena Riga atmosferini şehrin merkezinde hissedebilecek.

Türkiye Yunanistan CANLI nerede izlenir? Maç başlamak üzere

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI DEV EKRAN NEREDE KURULACAK?

Türkiye Yunanistan basketbol yarı final maçı, yalnızca İstanbul’da değil, farklı şehirlerde de dev ekranlardan izlenebilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanı’nda dev ekran kurulumlarını tamamladı.

İzmir’de ise Torbalı Belediyesi tarafından Ertan Ünver Millet Parkı’na dev ekran kurulacak. Ayrıca Aydın ve Kayseri’de de vatandaşların karşılaşmayı toplu şekilde izleyebilmeleri için dev ekran organizasyonları gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#Spor
#Basketbol
#Basketbol
#Türkiye
#Türkiye
#ergin ataman
#yunanistan
#yunanistan
#trt 1
#trt
#trt
#canlı yayın
#Alperen Şengün
#Trt Tabii
#Eurobasket
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.