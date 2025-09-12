Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Charlie Kirk'ü öldüren saldırgan Tyler Robinson böyle yakalanmış! Hakkında dikkat çeken bilgiler var

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Tyler Robinson, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Robinson'un yakalanmasında ailesinin ve arkadaşının etkili olduğu ortaya çıkarken son yıllarda politik konulara daha fazla ilgili gösterdiği de belirtildi.

12.09.2025
12.09.2025
Utah Valisi Spencer Cox, Kirk'ü öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan kişinin Tyler Robinson olduğunu doğruladı. Vali Cox, Robinson'un suikastı bir aile üyesine anlattığını, onun da bunu bir yakınıyla paylaştığını, bu kişinin de Utah'taki Washington Bölgesi Şerifliği ile temasa geçtiğini söyledi.

Cox, bu bilginin Utah Şerif Ofisi'ne iletildiğini, Utah Valley Üniversitesi'ndeki müfettişler ile Federal Soruşturma Bürosu () yetkililerinin bilgilendirildiğini kaydederek, güvenlik kameralarından elde edilen ek görüntülerin incelendiğini, zanlının 10 Eylül günü yerel saatle 08.00 sularında üniversite kampüsüne gittiği ve üzerinde bir gömlek, şort, beyaz logolu siyah şapka ve açık renkli ayakkabı olduğunun görüldüğünü aktardı.

Müfettişlerin 12 Eylül'de Robinson ile yüz yüze görüştüklerinde kamera görüntüleriyle uyumlu kıyafetler giydiğini gözlemlediklerini belirten Cox, bir aile üyesinin zanlının son yıllarda daha politik olduğunu belirttiğini dile getirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cox, aile ferdinin Robinson'ın Charlie Kirk'ün Utah Valley Üniversitesine geleceğinden bahsettiğini aktarırken, zanlının oda arkadaşını sorgulayan ve ondan zanlı hakkında konuşmalarını göstermesini isteyen müfettişlerin mesajlarda, Robinson'ın bir silahın bırakıldığı yerden alınmasını istediğini gördüğünü kaydetti.

Mesajlarda ayrıca mermilerin gravürlenmesinden, bir dürbünden ve tüfekten bahsedildiğini söyleyen Cox, Robinson'ın mesajlarda kıyafetlerini değiştirdiğini de yazdığını aktardı.

Cox, müfettişlerin bölgede bir havluya sarılmış tüfek bulduğunu, silahın üzerinde dürbün olan Mauser model bir Bolt Action tüfeği olduğunun ve tüfekle birlikte bulunan kovanların üzerinde kazınmış yazılar tespit edildiğini söyledi.

Kirk'e yapılan saldırıyı sadece bir kişiye değil, herkese yapılmış saldırı olarak tanımlayan Cox, "Şiddet şiddettir ve burada yaşananlardan sorumlu olan bir kişi vardır ve bu kişi şu anda gözaltındadır ve yakında suçlanacak, hesap verecektir." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cox, an itibarıyla başka gözaltılara yol açacak herhangi bir bilgi bulunmadığını ancak soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Cox, Robinson'ın Utah Bölge Hapishanesi'nde olduğunu, ailesinin ve bir arkadaşının onu Washington bölgesindeki kolluk kuvvetlerine teslim etmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Şüphelinin ruhsal sağlığı konusunda henüz bilgi olmadığını anlatan Cox, Robinson'ın saldırının düzenlendiği üniversitenin öğrencisi olmadığını kaydetti.

SALDIRIDAN 33 SAAT SONRA GÖZALTINA ALINDI

FBI Direktörü Kash Patel de suç mahallinin "geniş" olduğunu ancak "olayın hızlı bir şekilde ele alındığını" ve "şüphelinin attığı adımları takip edebildiğini" söyledi.

"33 saat içinde Charlie için tarihi bir ilerleme kaydettik." diyen Patel, şüphelinin dün gece yerel saatle 22.00'de, 33 saat içinde gözaltına alındığını dile getirdi.

Patel, delillerin ele geçirildiğini ve değerlendirildiğini belirterek, sabahtan bu yana FBI'a iletilen 11 binden fazla ipucu olduğunu ve ellerinden gelen her ipucunu değerlendirmeye çalıştıklarını aktardı.

ETİKETLER
#suikast
#fbı
#Charlie Kirk
#Utah Valisi
#Tyler Robinson
#Utah Valley Üniversitesi
#Dünya
