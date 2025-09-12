Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmanın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kaderi de belli oldu.

KAYYUM ATANDI

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, yönetime kayyum atandığı kaydedildi.

Buna göre, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek kayyum olarak görevlendirildi. Üniversitenin mevcut mütevelli heyetinin görevine ise son verildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/49 Değişik İş Sayılı dosyadan verilen 12.09.2025 tarihli kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi gereğince Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nı yönetmek ve temsil etmek üzere YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek kayyım olarak atanmıştır. Bu doğrultuda Üniversitemizin mütevelli heyetinin görevi sonlandırılmıştır.

Üniversitemizin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet 12.09.2025 tarihi itibarıyla göreve başlamış bulunmaktadır.

Akademik ve idari kadromuz ile çalışanlarımızın haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden, aksamadan devam edecektir. Hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari çalışanlarımızın hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."