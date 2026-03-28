Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail, Lübnan'ın güneyinde kan kaybetti! Hizbullah çatışmalarında çok sayıda asker yaralandı

İşgalci İsrail'in Lübnan'daki katliamları sürüyor. İsrail ordusu bir subayın ağır yaralandığını duyurdu Hizbullah'ın roket ve İHA saldırılarında ise 6 asker yaralandı. Öte yandan Mart başından bu yana 4 İsrail askeri öldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 11:07

Katliamcı Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün ’ın güneyinde yaşanan bir çatışmada tanksavar füzesi isabet etmesi sonucu bir subayın ağır, bir diğerinin ise "orta derecede" yaralandığı bildirildi.

’ın gece saatlerinde İsrail askerlerini roketlerle hedef aldığı, bu saldırıda da bir subayın ağır yaralandığı ve 6 askerin "orta derecede" yaralandığı kaydedildi.

4 ASKER ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Öte yandan Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine iki insansız hava aracı (İHA) fırlattığı, saldırı nedeniyle bölgede sirenlerin çaldığı ve İHA’ların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusuna göre, 2 Mart’tan bu yana süren çatışmalarda en az 4 İsrail askeri hayatını kaybederken çok sayıda de yaralandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İsrail'e gözdağı! "Bedelini ağır şekilde ödeteceğiz"
Donald Trump'tan Türkiye'nin savaştaki tarafsızlığına övgü: Harika bir iş başardılar
ETİKETLER
#İsrail
#yaralı
#Lübnan
#asker
#çatışma
#Hizbullah
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.