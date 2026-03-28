İsrail, Lübnan'ın güneyinde kan kaybetti! Hizbullah çatışmalarında çok sayıda asker yaralandı

Katliamcı İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Lübnan’ın güneyinde yaşanan bir çatışmada tanksavar füzesi isabet etmesi sonucu bir subayın ağır, bir diğerinin ise "orta derecede" yaralandığı bildirildi.

Hizbullah’ın gece saatlerinde İsrail askerlerini roketlerle hedef aldığı, bu saldırıda da bir subayın ağır yaralandığı ve 6 askerin "orta derecede" yaralandığı kaydedildi.

4 ASKER ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Öte yandan Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine iki insansız hava aracı (İHA) fırlattığı, saldırı nedeniyle bölgede sirenlerin çaldığı ve İHA’ların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusuna göre, 2 Mart’tan bu yana süren çatışmalarda en az 4 İsrail askeri hayatını kaybederken çok sayıda asker de yaralandı.