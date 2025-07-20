İsrail ordusu, Gazze'de işgali genişletiyor: Deir el Balah'a ilk kara harekatı

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi’ndeki Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı düzenleneceğini duyurdu. IDF Sözcüsü Avichay Adraee, Deir el-Balah’taki bazı bölgeler için tahliye uyarısı yayınlandığını açıkladı.

Adraee, "Deir el-Balah kentindeki 130, 132-134, 136-139, 2351 sayılı bloklar ve çadırlarda kalan kişilerin dikkatine, IDF daha önce ayak basmadığı bölgelere doğru genişlerken, düşmanlarının bölgedeki imkanlarını ve altyapılarını muazzam bir kuvvetle imha etmeye devam ediyor. Güvenliğiniz için bölgeyi derhal terk edin ve güneydeki El-Mawasi bölgesine hareket edin" dedi.

https://x.com/AvichayAdraee/status/1946802114421821706

İsrail’in, Hamas’ın İsrailli esirleri Deir el-Balah bölgesinde tuttuğu düşüncesi nedeniyle bölgeye daha önce saldırı düzenlemekten çekindiği biliniyor.