İsrail ordusu teker teker dağılıyor! İstifa mektubu basına sızdı

11 Ocak 2025 15:14 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 15:33

İsrail basınına sızan istifa mektubuna göre İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amir Baram'ın şubat ayında görevden ayrılmak istediği ifade edildi. Öte yandan İstifa talebinin Genelkurmay'da şok etkisi oluşturduğu ileri sürüldü.

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İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amir Baram, İsrail basınına sızan istifa mektubuna göre Gazze​'deki çatışmaların yoğunluğunun azalmasını ve orduya sunduğu sınırlı katkıyı gerekçe göstererek görevden ayrılmak istedi.

Amir Baram, Genelkurmay Başkanı​ Herzi Halevi​'ye sunduğu istifa mektubunda, normalde 2 yıl olan görev süresinin daha önce Gazze'ye saldırılar nedeniyle 6 ay uzatılması talebini kabul ettiğini hatırlattı.

Baram, gelecekte savunma alanında herhangi bir rolü üstlenmeye istekli olduğunu belirterek "Bu pozisyonda 3 ya da 4 yıl görev yapmak gibi bir niyetim yok." ifadesini kullandı.

ŞOK ETKİSİ OLUŞTURDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Halevi’nin Baram'ı üstlendiği önemli görevler nedeniyle takdir ettiği belirtilirken "(Baram'ın) kendisinden istenen ya da talep edilen her türlü görevi yerine getireceği" de bildirildi.

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise Baram'ın, cuma günü Halevi'ye aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle görevi bırakmak istediğini söylediği öne sürüldü.

Ayrıca haberde, Baram'ın istifa talebinin Genelkurmay'da "şok etkisi" oluşturduğu ileri sürüldü.​​​​​​​