İsrailli bakan çıplak Filistinli mahkumlarla alay etti: Bakın ne kadar rahatlar

11 Ocak 2025 12:35 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 12:50

Filistinlilere sarf ettiği sözler ve hareketleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in İsrail'in kontrolündeki bir cezaevinde kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Ağzı ve elleri bağlanmış, çıplak vaziyette tutulan bir Filistinli mahkumla dalga geçen Ben Gvir'in, sözlerine büyük tepki yağdı.

Başta Müslümanlar olmak üzere Filistinliler için dile getirdiği kötü sözler ve hareketleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, bir yenisine daha imza attı.

İsrail'in kontrolünde olan ve Filistinli mahkumların bulunduğu bir cezaevine giden Ben Gvir, burada bulunan hücreleri gezdi. Ağzı ve elleri bağlanmış, çıplak vaziyette tutulan Filistinli bir mahkumun bulunduğu bir hücrenin önünde durdu.

İĞRENÇ SÖZLERİ KISA SÜREDE TEPKİ TOPLADI

Filistinli mahkumun tutulduğu hücreye işaret eden Ben Gvir, "Bakın ne kadar rahatlar" diyerek alay etti. Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı.