Filistin topraklarını işgal eden İsrail, kuzeydoğusunda ise Suriye'ye karşı benzer politikayı yürütüyor. İşgalci İsrail ordusuna bağlı bir devriye, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kentine bağlı bir köyü bastı.

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HABERİN ÖZETİ İsrail ordusundan Suriye'ye baskın: Askerler evlere girdi İsrail ordusuna bağlı bir devriye, 'Sufa 53' projesi kapsamında kazı çalışmalarına yeniden başlamasının ardından Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kentine bağlı El-Asbah köyüne baskın düzenledi. İsrail askerleri, Kuneytra'ya bağlı El-Asbah köyüne baskın yaparak evlerde arama ve incelemelerde bulundu. Baskınla eş zamanlı olarak İsrail güçleri, el-Hamidiyye kırsalında aydınlatma fişekleri kullandı ve belde üzerinde insansız hava araçları (İHA) uçuş yaptı. İsrail ordusu dün, Aşşe köyünün batısında ve sınır bölgesindeki ayrım hattı boyunca 'Sufa 53' projesi kapsamındaki kazı çalışmalarına yeniden başladı. 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürütülen 'Sufa 53' (Büyük Fırtına) projesi, yaklaşık 70 kilometrelik bir alana yayılıyor. Proje kapsamında açılan askeri yollar ve derin hendeklerle İsrail'in askeri kontrolünü güçlendirmesi, 1974 anlaşmasıyla oluşan durumu değiştirmesi ve tarım arazilerine zarar vermesi tepki çekiyor.

İSRAİL ASKERLERİ SURİYE'DE KÖYE BASKIN YAPTI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail askerleri Kuneytra'ya bağlı El-Asbah köyüne baskın düzenleyerek buradaki evlerde arama ve incelemelerde bulundu.

Söz konusu sızma hareketinin, İsrail ordusunun bölgedeki "Sufa 53 Hattı" olarak bilinen alanın yakınlarında kazı çalışmalarına yeniden başlamasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

BİR BELDEDE DAHA İHA'LAR UÇUŞ YAPTI

Haberde ayrıca, El-Asbah köyündeki ihlallerle eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin vilayete bağlı el-Hamidiyye kırsalı semalarında aydınlatma fişekleri kullandığı ve belde üzerinde insansız hava araçlarının (İHA) uçuş yaptığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail ordusu dün, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Aşşe köyünün batısında, "Sufa 53" projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalara yeniden başlamıştı. Çalışmaların, Suriye ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde yer alan ayrım hattı boyunca sürdüğü belirtilmişti.

İSRAİL'İN TEPKİ ÇEKEN PROJESİ: SUFA 53

İsrail'in 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürüttüğü "Sufa 53" veya "Büyük Fırtına" olarak adlandırılan proje, yaklaşık 70 kilometrelik alana yayılıyor.

Proje kapsamında askeri yolların açılması ve derin hendeklerin kazılması yoluyla İsrail'in bölgedeki askeri kontrolünü güçlendirme ve 1974 tarihli anlaşmayla oluşturulan mevcut durumu değiştirme yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Bölgede yürütülen çalışmaların tarım arazilerine zarar verdiği, yerel halkın topraklarına erişimini kısıtladığı ve İsrail'in Suriye topraklarındaki varlığını genişlettiği belirtiliyor.