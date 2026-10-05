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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 04:47
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 05:22

İsrail ordusundan Suriye'ye baskın: Askerler evlere girdi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kentindeki El-Asbah köyüne baskın düzenledi. Bazı evlere giren askerler, arama ve incelemelerde bulundu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İsrail ordusundan Suriye'ye baskın: Askerler evlere girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 04:47
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 05:22

Filistin topraklarını işgal eden , kuzeydoğusunda ise 'ye karşı benzer politikayı yürütüyor. İşgalci İsrail ordusuna bağlı bir devriye, Suriye'nin güneyindeki kentine bağlı bir köyü bastı.

HABERİN ÖZETİ

İsrail ordusundan Suriye'ye baskın: Askerler evlere girdi

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
İsrail ordusuna bağlı bir devriye, 'Sufa 53' projesi kapsamında kazı çalışmalarına yeniden başlamasının ardından Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kentine bağlı El-Asbah köyüne baskın düzenledi.
İsrail askerleri, Kuneytra'ya bağlı El-Asbah köyüne baskın yaparak evlerde arama ve incelemelerde bulundu.
Baskınla eş zamanlı olarak İsrail güçleri, el-Hamidiyye kırsalında aydınlatma fişekleri kullandı ve belde üzerinde insansız hava araçları (İHA) uçuş yaptı.
İsrail ordusu dün, Aşşe köyünün batısında ve sınır bölgesindeki ayrım hattı boyunca 'Sufa 53' projesi kapsamındaki kazı çalışmalarına yeniden başladı.
2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürütülen 'Sufa 53' (Büyük Fırtına) projesi, yaklaşık 70 kilometrelik bir alana yayılıyor.
Proje kapsamında açılan askeri yollar ve derin hendeklerle İsrail'in askeri kontrolünü güçlendirmesi, 1974 anlaşmasıyla oluşan durumu değiştirmesi ve tarım arazilerine zarar vermesi tepki çekiyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

İSRAİL ASKERLERİ SURİYE'DE KÖYE BASKIN YAPTI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail askerleri Kuneytra'ya bağlı El-Asbah köyüne baskın düzenleyerek buradaki evlerde arama ve incelemelerde bulundu.

İsrail ordusundan Suriye'ye baskın: Askerler evlere girdi

Söz konusu sızma hareketinin, İsrail ordusunun bölgedeki "Sufa 53 Hattı" olarak bilinen alanın yakınlarında kazı çalışmalarına yeniden başlamasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

BİR BELDEDE DAHA İHA'LAR UÇUŞ YAPTI

Haberde ayrıca, El-Asbah köyündeki ihlallerle eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin vilayete bağlı el-Hamidiyye kırsalı semalarında aydınlatma fişekleri kullandığı ve belde üzerinde insansız hava araçlarının (İHA) uçuş yaptığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail ordusu dün, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Aşşe köyünün batısında, "Sufa 53" projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalara yeniden başlamıştı. Çalışmaların, Suriye ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde yer alan ayrım hattı boyunca sürdüğü belirtilmişti.

İsrail ordusundan Suriye'ye baskın: Askerler evlere girdi

İSRAİL'İN TEPKİ ÇEKEN PROJESİ: SUFA 53

İsrail'in 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürüttüğü "Sufa 53" veya "Büyük Fırtına" olarak adlandırılan proje, yaklaşık 70 kilometrelik alana yayılıyor.

Proje kapsamında askeri yolların açılması ve derin hendeklerin kazılması yoluyla İsrail'in bölgedeki askeri kontrolünü güçlendirme ve 1974 tarihli anlaşmayla oluşturulan mevcut durumu değiştirme yönünde çalışmalar yürütülüyor.

İsrail ordusundan Suriye'ye baskın: Askerler evlere girdi

Bölgede yürütülen çalışmaların tarım arazilerine zarar verdiği, yerel halkın topraklarına erişimini kısıtladığı ve İsrail'in Suriye topraklarındaki varlığını genişlettiği belirtiliyor.

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ETİKETLER
#israil
#suriye
#Kuneytra
#El-asbah Köyü
#Sufa 53
#Dünya
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