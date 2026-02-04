İsrail Refah Sınır Kapısı’nda geçişe izin vermedi! Hastalar ambulanslarda mahsur kaldı

İsrail'in Mayıs 2024 tarihinde "Hamas'a yönelik silah kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası" olarak kapattığı Refah Sınır Kapısı, aradan geçen yaklaşık 2 yılın sonunda 2 Şubat'ta çift yönlü olarak yeniden açılmıştı.

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan yapılması planlanan üçüncü grup hasta ve yaralı tahliyesinin askıya alındığını belirtti. İsrail'in iptal kararı, yeni bir hasta grubunun çıkışı için hazırlıkların devam ettiği sırada alındı.

Kararla birlikte Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus şehrindeki Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki hasta ve yaralıların tahliyesi de yarım kaldı. Tedavi almak için sınırı geçmek üzere ambulanslara bindirilen hasta ve yakınları, İsrail'in iptal kararını almasıyla ambulans içinde bekleyişini sürdürüyor.

"RAKAMLAR YOK DENECEK KADAR AZ"

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raed Al-Nams, "Bugün hastalar ve yaralıların Refah Sınır Kapısı’ndan geçişine yönelik koordinasyonun iptal edildiği bilgisi bize ulaştı" dedi.

"Bu talihsiz karar tekrarlanmamalıdır" diyen Al-Nams, "Özellikle Gazze Şeridi’nde acilen geçmesi ve burada bulunmayan tedavilere erişmesi gereken çok sayıda hasta olduğu göz önünde bulundurulduğunda, İsrail’i hastaların tahliyesine izin vermeye ve sayılarını artırmaya zorlayacak gerçek çabalar olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Al-Nams, herhangi bir gecikmenin hastaların durumunu daha da kötüleştirdiğini, özellikle ameliyat bekleyenler ve kanser hastaları için bunun ciddi bir hayati risk anlamına geldiğini vurguladı.

“Sınır kapısının açılmasından bu yana Gazze’den çıkabilen hasta sayısı son derece sınırlı kaldı. İlk gün sadece 5 kişiye izin verildi, ikinci gün ise 16. Oysa Gazze’de tedavi bekleyen ve uzun listelerde yer alan hasta sayısıyla karşılaştırıldığında bu rakamlar yok denecek kadar az,” ifadelerine yer verdi.

"SINIR KAPISI HER ZAMANKİ GİBİ AÇILDI"

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan konuya ilişkin açıklamasında, "Refah Sınır Kapısı’nın sabah saatlerinde anlaşma ve İsrail’in taahhüdü doğrultusunda her zamanki gibi açıldı" denildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nden Refah Sınır Kapısı’na yapılacak geçişlerin koordinasyonundan sorumlu olan Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) usule ilişkin nedenlerle gerekli koordinasyon bilgilerini sunmadığını iddia eden açıklamada "Koordinasyon detayları üzerinde mutabık kalındığı şekilde iletildiğinde, hastaların ve refakatçilerinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’a geçişi sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.