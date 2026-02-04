Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail Refah Sınır Kapısı’nda geçişe izin vermedi! Hastalar ambulanslarda mahsur kaldı

Refah Sınır Kapısı'nda hasta tahliyesi İsrail'in iptal kararı sonrası askıya alındı. Filistin Kızılayı bu duruma tepki göstererek acil tedavi bekleyen hastaların durumunun kötüleştiğini belirtti. İsrail ise Dünya Sağlık Örgütü'nü koordinasyon eksikliğiyle suçladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 13:55

'in Mayıs 2024 tarihinde "Hamas'a yönelik silah kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası" olarak kapattığı , aradan geçen yaklaşık 2 yılın sonunda 2 Şubat'ta çift yönlü olarak yeniden açılmıştı.

, Refah Sınır Kapısı'ndan yapılması planlanan üçüncü grup hasta ve yaralı tahliyesinin askıya alındığını belirtti. İsrail'in iptal kararı, yeni bir hasta grubunun çıkışı için hazırlıkların devam ettiği sırada alındı.

Kararla birlikte 'nin güneyinde bulunan Han Yunus şehrindeki Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki hasta ve yaralıların tahliyesi de yarım kaldı. Tedavi almak için sınırı geçmek üzere ambulanslara bindirilen hasta ve yakınları, İsrail'in iptal kararını almasıyla ambulans içinde bekleyişini sürdürüyor.

İsrail Refah Sınır Kapısı’nda geçişe izin vermedi! Hastalar ambulanslarda mahsur kaldı

"RAKAMLAR YOK DENECEK KADAR AZ"

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raed Al-Nams, "Bugün hastalar ve yaralıların Refah Sınır Kapısı’ndan geçişine yönelik koordinasyonun iptal edildiği bilgisi bize ulaştı" dedi.

"Bu talihsiz karar tekrarlanmamalıdır" diyen Al-Nams, "Özellikle Gazze Şeridi’nde acilen geçmesi ve burada bulunmayan tedavilere erişmesi gereken çok sayıda hasta olduğu göz önünde bulundurulduğunda, İsrail’i hastaların tahliyesine izin vermeye ve sayılarını artırmaya zorlayacak gerçek çabalar olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Al-Nams, herhangi bir gecikmenin hastaların durumunu daha da kötüleştirdiğini, özellikle ameliyat bekleyenler ve kanser hastaları için bunun ciddi bir hayati risk anlamına geldiğini vurguladı.

“Sınır kapısının açılmasından bu yana Gazze’den çıkabilen hasta sayısı son derece sınırlı kaldı. İlk gün sadece 5 kişiye izin verildi, ikinci gün ise 16. Oysa Gazze’de tedavi bekleyen ve uzun listelerde yer alan hasta sayısıyla karşılaştırıldığında bu rakamlar yok denecek kadar az,” ifadelerine yer verdi.

İsrail Refah Sınır Kapısı’nda geçişe izin vermedi! Hastalar ambulanslarda mahsur kaldı

"SINIR KAPISI HER ZAMANKİ GİBİ AÇILDI"

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan konuya ilişkin açıklamasında, "Refah Sınır Kapısı’nın sabah saatlerinde anlaşma ve İsrail’in taahhüdü doğrultusunda her zamanki gibi açıldı" denildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nden Refah Sınır Kapısı’na yapılacak geçişlerin koordinasyonundan sorumlu olan ’nün (DSÖ) usule ilişkin nedenlerle gerekli koordinasyon bilgilerini sunmadığını iddia eden açıklamada "Koordinasyon detayları üzerinde mutabık kalındığı şekilde iletildiğinde, hastaların ve refakatçilerinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’a geçişi sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail, Suriye'nin güneyinde ilerliyor! 3 köyde kontrol noktaları kuruldu
İsrail ile Azerbaycan mutabakata vardı! İmzalar atıldı
ETİKETLER
#İsrail
#gazze şeridi
#dünya sağlık örgütü
#refah sınır kapısı
#filistin kızılayı
#Hasta Tahliyesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.