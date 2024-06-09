İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz istifa etti!

09 Haziran 2024 21:02 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 22:55

Facebook, Instagram ve TikTok'a yönelen gençleri kazanmak için harekete geçti

Facebook, Instagram ve TikTok'a yönelen gençleri kazanmak için harekete geçti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve Deyr el-Belah kentinde 2 evi bombalaması sonucu 7 Filistinli öldü. Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusunun "Ebu Dakka" ailesine ait hedef alması sonucu birçok Filistinli yaralandı. İsrail'in saldırıları devam ederken İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı.

AĞIR SALDIRILAR SÜRÜYOR!

İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ta Akile benzin istasyonu yakınında bir evi bombalaması sonucu ölenler ve yaralananlar oldu. Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun "Kesab" ailesinin evini hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun hedef aldığı evin enkazından 4 Filistinlinin cesedi çıkarıldı.

İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'na öğlen saatlerinde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 22'si de yaralandı. İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürülmüş, 84 bin 494 kişi yaralanmıştı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

"CESUR VE DOĞRU OL"

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu. Gantz ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı. Gantz, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da seçim çağrısı yaptı.

NETANYAHU'DAN TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olağanüstü hal hükümetinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz’ı “istifa kararını doğru zamanda almamakla” eleştirdi. Netanyahu, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır.” dedi.

Kapısının Siyonist partilere açık olduğuna dikkati çeken Netanyahu, “Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır.” ifadelerini kullandı. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz akşam saatlerinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8’inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gantz’tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtilmişti.