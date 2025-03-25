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 | Berrak Arican

İsrail savaş uçakları Suriye'yi hedef aldı: Sivil can kayıpları var

İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilindeki askeri üsleri hedef aldığını duyurdu. Saldırıda siviller de hayatını kaybetti.

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İsrail savaş uçakları Suriye'yi hedef aldı: Sivil can kayıpları var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 13:08

İsrail, Suriye'deki işgalinin yanı sıra saldırılara da devam ediyor. Son olarak İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerinin hedef alındığını açıkladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenledi. İlk bilgilere göre, saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı.

HALK YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusunun bombardımanın ardından köye ilerleyerek yeni topraklar işgal etmesi, köy halkının yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail savaş uçakları, 22 Mart'ta da Humus ilinde T4 Askeri hava üssüne ve Tedmur ilçesindeki devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

İSRAİL'İN SURİYE İŞGALİ

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

İsrail'in Suriye işgali kalıcı mı?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.
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