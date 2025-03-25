Mısır'ın yeni ateşkes önerisi için tüm gözler İsrail'deyken Hamas rehinelerin videosunu böyle paylaştı

İsrail'in ateşkesi bozduğu Gazze'de hala Hamas'ın elinde olan rehineler, Tel Aviv yönetimine mesaj gönderdi. İsrail saldırılarının sonları olacağını söyleyen 2 genç, ateşkesin sonlanmasıyla büyük bir darbe aldıklarını söylediler. Öte yandan İsrail, Mısır'ın yeni ateşkes teklifine henüz cevap vermedi.

İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ederek ateşkesi bozdu. Henüz ateşkes kapsamında esir takasının ikinci aşamasına geçilemeden başlayan saldırılarla rehineler umutlarını yeniden yitirdi. Hamas, iki İsrailli rehine olan Elkana Bohbot ve Yosef-Haim Ohana'nın videosunu paylaştı. İsrailli gençler, videoyu Hamas'ın değil kendilerinin çekilmesini istediğini söyleyerek İsrail yönetimine seslendi. Rehineler, İsrail saldırılarının sonları olacağını söylerken serbest bırakılan rehinelere de seslenerek, yaşadıkları zorlukları anlatmalarını istedi.

İşte İsralli rehinelerin sözleri:

"Ben esir numarası 21’im'', "Ben de esir numarası 22’yim.''

''Hamas bizden bu videoda söyleyeceklerimizi söylememizi istemedi. Bu bir psikolojik savaş değil. Biz konuşmak için yalvardık. Lütfen sesimizi duyun.

Ateşkes anlaşması yürürlüğe girmeden önce geçiş kapıları kapalıydı, yaşam koşullarımız zordu, neredeyse hiç yiyecek gelmiyordu ve güvenli bir yer yoktu.''

''SAVAŞIN BAŞLAMASIYLA BÜYÜK DARBE ALDIK''

''Anlaşma başladıktan ve geçişler açıldıktan sonra Hamas savaşçıları bizimle ilgilendi. Durumumuz iyileşmeye başladı, açlıktan kurtulduk ve açık havayı solumaya başladık. Ancak bu ayın 18’inde savaşın Gazze’de yeniden başlamasıyla büyük bir darbe aldık.

İsrail’in saldırılara geri dönmesi sonumuzu getirebilir. Dün İsrail’in düzenlediği bir saldırıda ölümü gözlerimizle gördük, ölüm bize bu kadar yaklaşmamıştı."

Yeter artık, sesleri susturmayı bırakın ey hükümet! Yeter, yeter, yeter! Bizimle birlikte esaret altında kalmış ve serbest bırakılmış olanlar konuşmalı, bizim durumumuzu anlatmalı."

Ayrıca mesajlarını “Ohad” adındaki eski esire seslendiler:

"Sen takasla serbest bırakılmadan önce bizimle birlikte esirdin. Herkese anlat ne çekiyoruz. Her gün ailelerimizden uzak burada kalmanın ne kadar zor olduğunu açıkla. Söyle onlara, Ohad!"

Ohad adlı esir, 8 Şubat’ta, 19 Ocak’ta Gazze’de ateşkes anlaşmasının başlamasının ardından yürürlüğe giren takas anlaşmasının ilk aşaması kapsamında serbest bırakılmıştı.

MISIR'IN YENİ ATEŞKES ÖNERİSİ

Yeniden saldırılara başlayan İsrail'in ateşkese geri dönmesi için Mısır'dan bir teklif geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mısır, geçtiğimiz hafta Hamas'ın her hafta 5 İsrailli rehineyi serbest bırakmasını önerdi. Buna göre Hamas'ın ilk esirleri serbest bırakmasının ardından İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasını uygulamaya koyması gerekiyor.

HAMAS KABUL ETTİ İSRAİL'DEN SES ÇIKMADI

Kaynaklar, Mısır'ın önerisinin tüm rehinenin serbest bırakılması için bir zaman çizelgesi ile İsrail'in ABD garantileriyle Gazze'den tamamen çekilmesi için bir zaman çizelgesi içerdiğini de belirtti. ABD ve Hamas'ın Mısır'ın teklifini kabul ettiği ancak İsrail'in henüz cevap vermediği bildirildi.