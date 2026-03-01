Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden açıklama: İHA'lar imha edildi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), tarafından yapılan açıklamada İran’ın balistik füze fırlatıcılarına saldırı düzenlendiğini ve insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiğini bildirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
14:39
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
14:39

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği ortak saldırılar devam ederken İran da misilleme füze saldırıları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın balistik füze fırlatıcılarına saldırı düzenlendiğini ve insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, hava Kuvvetlerinin İran’da faaliyet göstermeye devam ettiği vurgulandı.

SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun "İran rejimine ait sahaları hedef alan yoğun saldırılar yürüttüğünü" söyledi. Katz, "Tahran’daki hedeflere güçlü bir saldırı düzenlemek için sürekli bir hava köprüsü organize edeceğiz" ifadelerini kullandı.

