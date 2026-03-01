Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Nalan Güler Güven

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Acil durum hatları 7/24 açık

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli resmi hesaplarından yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarılarda bulundu. Keçeli, "Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir" dedi. Keçeli ayrıca temsilciliklerimizin acil durum hatlarının 7 gün 24 saat açık olduğunu belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 14:28

Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ardından bölgede olan Türk vatandaşlarına yönelik bir açıklamada bulundu. Keçeli, "Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki Türk vatandaşlarının güvenliğini yakından takip ederek, resmi duyuruları izlemelerini ve temsilciliklerle iletişimde kalmalarını tavsiye etti.
Bölgedeki Türk vatandaşlarının güvenliği yakından takip edilmektedir.
Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar çalışmalarını kesintisiz sürdürmekte ve güvenlik duyurularını düzenli olarak güncellemektedir.
Vatandaşların, temsilcilikler tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.
Temsilciliklerin acil durum hatları 7/24 açık olup, Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi de kesintisiz hizmet vermektedir.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

"ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ OLARAK SÜRMEKTEDİR"

Keçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şunları söyledi:

"Son gelişmeler, yurt dışındaki vatandaşlarımızın güvenliği bakımından da yakından takip edilmektedir.

Bölgedeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Güvenlik durumuna ilişkin duyurular, yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.

Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir (+90 312 292 29 29)."

https://x.com/oncukeceli/status/2028059212111139099

