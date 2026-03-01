Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Acil durum hatları 7/24 açık

Kategoriler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ardından bölgede olan Türk vatandaşlarına yönelik bir açıklamada bulundu. Keçeli, "Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir." dedi.
Keçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şunları söyledi:
"Son gelişmeler, yurt dışındaki vatandaşlarımızın güvenliği bakımından da yakından takip edilmektedir.
Bölgedeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir.
Güvenlik durumuna ilişkin duyurular, yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellenmektedir.
Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.
Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.
Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir (+90 312 292 29 29)."