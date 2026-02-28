Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Arap ülkelerindeki Türklere elçiliklerden kritik açıklama: 'Resmi makamları takip ediniz'

Arap ülkelerinde görev yapan Türk Büyükelçilikleri bölgedeki yaşanan gelişmeler doğrultusunda Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik ve teyakkuz çağrısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arap ülkelerindeki Türklere elçiliklerden kritik açıklama: 'Resmi makamları takip ediniz'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 20:09

Türk Büyükelçilikler, Türk vatandaşlarının resmi makamların açıklamalarını esas almaları ve gelişmeleri yakından izlemeleri gerektiğini vurguladı.

Arap ülkelerindeki Türklere elçiliklerden kritik açıklama: 'Resmi makamları takip ediniz'

0:00 118
HABERİN ÖZETİ

Arap ülkelerindeki Türklere elçiliklerden kritik açıklama: 'Resmi makamları takip ediniz'

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Türk Büyükelçilikleri, Orta Doğu'daki vatandaşlarını bölgedeki gelişmeleri ve hem büyükelçiliklerin hem de yerel makamların resmi açıklamalarını yakından takip etmeye çağırdı.
Türk Büyükelçilikleri, BAE, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün'deki vatandaşlarına yönelik duyurular yayımladı.
Vatandaşlardan bölgedeki gelişmeleri ve ilgili makamların resmi açıklamalarını yakından takip etmeleri istendi.
Hem Türk Büyükelçiliklerinin hem de yerel ülke makamlarının bilgilendirmelerinin esas alınması gerektiği vurgulandı.
Vatandaşlara dikkatli olmaları ve yerel makamlarca açıklanabilecek ek tedbirlere uymaları tavsiye edildi.
Olası hava ulaşımı gecikme ve iptallerine karşı seyahat planlarında bireysel tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

ABU DABİ

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, BAE’de ikamet eden Türk vatandaşlarının gelişmeleri yakından takip etmeleri istendi. Açıklamada, Büyükelçilik tarafından yapılacak bilgilendirmeler ile BAE makamlarınca yayımlanan resmi açıklamaların izlenmesinin önem taşıdığı belirtildi.

DOHA

Doha Büyükelçiliği de Katar’daki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, bölgedeki gelişmelerin ilgili makamlarca yakından takip edildiğini bildirdi. Vatandaşlara, Katar makamlarının açıklamaları ile Büyükelçiliğin resmi hesaplarını takip etmeleri tavsiye edildi.

MANAMA

Manama Büyükelçiliği ise Bahreyn’de ikamet eden Türk vatandaşlarına yönelik duyurusunda, mevcut güvenlik durumu çerçevesinde Büyükelçilik tarafından yapılacak açıklamalar ile Bahreyn makamlarının resmi bilgilendirmelerinin kesintisiz şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtti. Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan güvenlik tedbirleri ve resmi yönlendirmelere eksiksiz riayet edilmesi çağrısında bulunuldu.

Arap ülkelerindeki Türklere elçiliklerden kritik açıklama: 'Resmi makamları takip ediniz'

RİYAD

Riyad Büyükelçiliği de Suudi Arabistan’daki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, halihazırda ülkede olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Bununla birlikte vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmeleri, dikkatli olmaları ve Suudi makamlarınca yerel düzeyde açıklanabilecek ilave tedbirlere riayet etmeleri tavsiye edildi.

ŞAM

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de ülkedeki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, halihazırda ülkede olumsuz bir durum bulunmadığını aktarılarak ancak vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmeleri, dikkatli olmaları ve Suriye makamlarınca yerel düzeyde açıklanabilecek ilave tedbirlere riayet etmeleri istendi.

AMMAN

Amman Büyükelçiliği de Ürdün’deki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, halihazırda ülkede olumsuz bir durum bulunmadığını, bununla birlikte vatandaşlara gelişmeleri yakından takip ederek, dikkatli olmaları ve Ürdün makamlarınca yerel düzeyde açıklanabilecek tedbirlere önem vermesi tavsiye edildi.

Büyükelçiliğin olağan mesaisine devam ettiği ve konsolosluk şubesinin faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, ancak yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak hava ulaşımında gecikme ve iptallerin söz konusu olabileceği belirtilerek, vatandaşların seyahat planlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip etmeleri ve bireysel bazda gerekli tedbirleri almalarının yararlı olacağı ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail-İran askeri gücü karşılaştırması! 2 ülkenin askeri güçlerinin kapasitesi belli oldu: İşte ellerindeki tüm kozlar
Umman Denizi’nde tansiyon yükseldi! ABD, İran İHA’sını düşürdü, İran ABD tankerine el koymaya çalıştı
ETİKETLER
#Türkiye Büyükelçilikleri
#Yurtdışı Türk Vatandaşları
#Resmi Makamlar
#Güvenlik Duyuruları
#Seyahat Bilgilendirmeleri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.