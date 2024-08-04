İsrail sivilleri katletmeye devam ediyor: Okulu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

04 Ağustos 2024 17:05 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:45

ABD'li yetkililer İran'ın İsrail'e saldırısı için tarih verdi! Tahran'ın intikamı çok yakında

ABD'li yetkililer İran'ın İsrail'e saldırısı için tarih verdi! Tahran'ın intikamı çok yakında

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı iki okulu hedef aldığını açıkladı.

Sivilleri hedef alan saldırıda en az 25 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

''KELİMENİN TAM ANLAMIYLA KATLİAM!''

Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal saldırıya ilişkin açıklamasında, İsrail'in okulları bombalayarak "kelimenin tam anlamıyla bir katliam" gerçekleştirdiğini söyledi. Basal hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini çocukların oluşturduğunu belirtti.

Saldırıya hedef olan iki okulda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentine düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan yüzlerce sivilin bulunduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA: HAMAS'I HEDEF ALDIK

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılarda okulların çevresinde faaliyet gösteren Hamas üyelerinin hedef alındığı öne sürüldü.

Ordu, "Okullar Hamas'ın El Furkan Taburu tarafından saklanma yeri olarak ve İsrail birliklerine karşı saldırıları planlayarak yürütmek için komuta merkezi olarak kullanılıyordu" açıklamasında bulundu.