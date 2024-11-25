İsrail şokta! 35 bin Mossad ajanı ifşa oldu 

25 Kasım 2024 10:14 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:36

Hanzala isimli bir bilgisayar korsanı grubu, Mossad'a çalışan 35 bin İsrail casusunun isminin yer aldığı bir dizi belgeyi ele geçirdiklerini iddia etti. Belgelerdeki isimler grubun Telegram kanalından ifşa edildi.

Eski Hamas​ lideri Yahya Sinwar​'ın ölümün intikamını almak amacıyla hareket geçtiklerini duyuran hacker grubu, Mossad​'ın "Unit 8200" adlı örgütüne paravan olarak hizmet verdiğini iddia ettiği İsrailli Silicom şirketinin ağında gizlice bulunduğunu iddia etti. İsrail işgaline karşı Filistinlilerin direnişinin sembolü haline gelen 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu temsilen çizilen Hanzala isimli karikatürden esinlenerek Hanzala adını kullanan grup, ajanların isimlerinin yazılı olduğu bir listeyi Telegram'dan paylaştı.

YÖNETİCİLERİN İSİMLERİNİ YAYINLAYACAKLAR

Grubun paylaştığı mesajda "Son aylardaki tüm suikastlarda ve suçlarda, 8200 birimi her zaman çok aktif bir rol oynamıştır! Bu birimin suçları kimseden gizlenmiyor! Ancak üyeleri bugün artık güvende olmayacaklarını anlamalılar!" ifadelerine de yer verildi. Bilgisayar korsanları, şirketin tüm kilit üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin 8200 Nolu Birim'in üst düzey gizli görevlileri olduğunu ve yakında kimliklerini yayınlayacaklarını iddia etti.

"40 TERABAYT BİLGİ SIZDI" İDDİASI

Hanzala, 8200 numaralı ünitenin yönetim güvenlik panelinin içini gösterdiği iddia edilen videolar da yayınladı. Yayınlarda sunucularından e-postalar, idari ve mali belgeler de dahil olmak üzere yaklaşık 40 terabayt bilgi elde edildiği belirtildi. "Siber gücümüzün sadece küçük bir kısmını gördünüz! En güvenli sunucularınız her zaman bizim için kullanılabilirdi!" bilgisini veren hacker grubu, yakında belgeleri sızdırmaya başlayacaklarını da dile getirdi.

MEDYA KURULUŞLARINDAN KİSMİ DOĞRULAMA

Merkezi ABD'de bulunan haber ajansı UPI, Silicom saldırısını bağımsız olarak doğrulamadı ancak siber güvenlik dergisi Cyber ​​Express, geçen ay Hanzala'nın "İran bağlantılı bir tehdit aktörü" olarak tanımladığı saldırıların "şimdiye kadar nispeten fark edilmediğini" belirtti.

Siber güvenlik araştırmacısı Kevin Beaumont, geçen ay yayınladığı blog yazısında Hanzala'nın daha önceki iddialarından en azından bazılarının doğru olabileceğini doğruladı.

BENNY GANTZ'IN E-POSTALARI DA SIZMIŞ OLABİLİR

Bunun yanında Constella isimli siber güvenlik şirketi de Hanzala'nın Mossad'ın eski üst düzey yetkilisi ve şu anda İsrail'in Almanya büyükelçisi olan Ron Prosor'a ait yaklaşık 50 bin e-postayı ele geçirdiğini doğruladı. Constella'nın konuya ilişkin blog yazısında "Sızdırılan e-postalar hassas diplomatik iletişimleri açığa çıkarıyor ve potansiyel olarak İsrail'in dış ilişkilerini etkiliyor" ifadelerine yer verildi.

Hanzala'nın, aralarında Shin Bet, Soreq Nükleer Araştırma Merkezi ve eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın e-postalarının da bulunduğu çok sayıda İsrail şirketine ve ajansına sızmış olabileceği düşünülüyor.