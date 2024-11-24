Bu kola soykırım içermiyor! Coca Cola'nın alternatifi Cola Gaza yoğun ilgi görüyor

24 Kasım 2024 08:57 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 08:59

İngiltere’de yaşayan Filistinli girişimci Osama Qashoo, Coca-Cola’ya alternatif olarak "Cola Gaza"yı üretti. Ürün satışlarından elde edilen gelir, Gazze’de bir hastanenin yeniden inşasına aktarılıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra’da yaşayan Filistinli girişimci Osama Qashoo, Filistin’e destek amacıyla dikkat çekici bir projeye imza attı. İsrail’i protesto etmek ve Filistin​ mücadelesine farkındalık oluşturmak için "Cola Gaza​" adını verdiği bir içecek üreten Qashoo, bu kolayı "soykırımsız kola" olarak tanımlıyor.

GAZZE’NİN SESİ OLMAK İÇİN ÜRETİLDİ

Kasım 2023'te piyasaya sürülen Cola Gaza, Coca-Cola’ya benzer bir lezzet sunarken kendine has bir tarifle üretiliyor. Qashoo, bu içeceği İsrail ordusuna destek veren şirketlere karşı bir alternatif olarak konumlandırdığını belirtiyor. Şişelerinde Filistin bayrağı ve özgürlük mesajları yer alan Cola Gaza, Gazze’deki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak için de bir sembol olmayı hedefliyor.

GELİRİ GAZZE’DEKİ HASTANEYE BAĞIŞLANIYOR

Cola Gaza’dan elde edilen tüm gelir, Gazze yakınlarındaki El-Kerame Hastanesi’nin doğum servisinin yeniden inşasına aktarılıyor. Londra’da belirli restoranlar ve Müslüman marketlerde satışa sunulan Cola Gaza, ayrıca online olarak da sipariş edilebiliyor. Altı kutuluk bir paket 15 dolara satılan bu içeceğin fiyatı, Qashoo’nun belirttiği üzere tamamen sosyal sorumluluk hedefi doğrultusunda belirlenmiş.

"HER YUDUM FİLİSTİN’İN MÜCADELESİNİ HATIRLATSIN"

Qashoo, Cola Gaza’nın İsrail işgaline karşı tüketici boykotunu güçlendirmek için önemli bir araç olduğunu ifade etti. Coca-Cola'nın işgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösterdiğini belirten Qashoo, “Cola Gaza ile finansal bir darbe vurmayı ve insanları daha bilinçli tüketim yapmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Polonya’da üretilip İngiltere’ye ithal edilen Cola Gaza’nın büyük marketlerde yer almaması, girişimcinin karşılaştığı zorluklardan biri. Ancak Qashoo, logodan ürün ismine kadar hiçbir taviz vermediklerini ve Cola Gaza’nın Filistin’in direnişine bir destek aracı olarak varlığını sürdüreceğini vurguluyor: “Her yudumun, insanların Filistin’in mücadelesini hatırlamasını istiyorum.”