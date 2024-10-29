İsrail son 48 saatte Lübnan'a bomba yağdırdı: 179 nokta vuruldu

29 Ekim 2024 00:35 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 00:51

İşgalci İsrail güçleri Lübnan'daki ilerleyişini sürdürüyor. Son 48 saatte 179 noktanın vurulduğu Lübnan'ın resmi ajansının haberine yansıdı. Lübnan'a yapılan saldırılarda ölü sayısı 2 bini aşmış durumda... Çok sayıda kişi bulundukları bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

İsrail güçlerininLübnan​'a saldırıları devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine yansıyan rapora göre son 48 saatte 179, 8 Ekim 2023'ten bu yana ise 11 bin 340 hava saldırısı​ düzenlendi. İsrail ordusunun son 2 günde Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik 179 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan raporda, böylece İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri yaptığı hava saldırıların sayısının 11 bin 340'a çıktığı ifade edildi.

İsrail Lübnan'daki saldırıları sebebiyle ölenlerin sayısının 2 bin 710'a ulaştığı vurgulanan raporda, İsrail'in saldırılarında yaralananların sayısının da 12 bin 592'e yükseldiği belirtildi.

GÖÇ DALGASI SÜRÜYOR

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için açılan sığınma merkezleri sayısının da 1114'e ulaştığına işaret edilen raporda, sığınma merkezlerine şu ana kadar 189 bin 298 kişinin yerleştirildiği dikkat çekti.

Göç dalgalarının sürdüğüne dikkat çekilen raporda, Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 23 Eylül-28 Ekim tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 518 bin 440 kişinin geçiş yaptığı ifade edildi.

Raporda, bunlardan 353 bin 410'unun Suriyeli ve 165 bin 30'unun da Lübnan vatandaşı olduğu belirtildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE SALDIRI​

Lübnan’da İsrail saldırısında ölenlerin cansız bedenlerini taşımak üzere Ramadiyeh kasabasında bulunan sağlık ekiplerinin yakınına İsrail’in attığı bombalardan biri düştü.

İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentine düzenlediği saldırının ardından bölgeye giden sağlık ekipleri de İsrail bombardımanının hedefi oldu. İsrail saldırısında ölenlerin cansız bedenlerini taşımak üzere Tyre kenti yakınlarındaki Ramadiyeh kasabasında bulunan sağlık ekiplerinin yakınına İsrail’in attığı bombalardan biri düştü. Görüntülerde İsrail’in çok yakın bir noktaya saldırı düzenlediği ve sağlık ekiplerinin büyük panik yaşadığı görüldü.

NETANYAHU'NUN PLANI: "ŞER EKSENİNİ ORTADAN KALDIRMAK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun vadeli stratejilerinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu ve bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada, 26 Ekim'de İran'a düzenledikleri hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’a düzenledikleri hava saldırısının kapsamlı olduğunu iddia eden Netanyahu, Tahran'ın bölgedeki vekil güçlerinin saldırıyı püskürtmeyi başaramadığını savundu.

Netanyahu, İsrail'in uzun vadeli stratejisinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu belirterek, bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.